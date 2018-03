Lausprecher JBL ES 100 Datenblatt

© Archiv JBL ES 100

Zwei fette 25-Zentimeter-Basstreiber sichern ihr die meiste Membranfläche und rücken das optisch sehr auffällig designte Tonmöbel in die Nähe semiprofessioneller Monitore.Mit etwa 150 Liter Bruttovolumen ist die JBL gewissermaßen der Geländewagen unserer Runde, Optik und Größe versprechen wohlige Tieftonschauer und ein Disco-verdächtiges Durchsetzungsvermögen. Dass JBL es ernst meint, zeigt der Blick in die Messwerte am Schluss dieses Tests: Satte 110 Dezibel Grenzschalldruck und echte 40 Hertz, das Ganze ohne nennenswerte Abstriche bei den HiFi-Tugenden Klirr und Linearität.Vergleichsweise schmalbrüstig wirkt hingegen der Mitteltöner, dem die Frequenzweiche aus Belastbarkeitsgründen lediglich ein schmales Arbeitsgebiet von gerade mal zweieinhalb Oktaven zuweist.

© Julian Bauer Zwei Hochtöner mit leicht unterschiedlicher Größe teilen sich eine Montageplatte. Das Duo garantiert Brillanz in allen Lebenslagen.

Geklotzt hat JBL erst wieder im Hochtonzweig, den zwei leicht unterschiedliche Treiber abdecken, die auch in gut bedämpften Räumen und bei nicht optimaler Hörposition für einen jederzeit frischen und brillanten Sound mit reichlich Höhen sorgen.

Entsprechend temperamentvoll und hell timbriert ging das wuchtige Tonmöbel im Hörtest zur Sache, sodass sich die Tester unwillkürlich auf eine feuchtfröhliche Party versetzt fühlten. Zu diesem Eindruck passte der bullige, für sensible Naturen fast schon zu satte Bass der JBL, wogegen stimmliche Feinheiten eher in den Hintergrund rückten.Der muskulöse, effektvolle Sound animierte zum Ausloten sämtlicher Schalldruckgrenzen und empfahl die JBL als potentielles Dynamikwunder für den abschließenden Vergleich.

Stärken:

+ Günstiger Preis und geringer Wattbedarf

+ Beschallt mühelos sehr große Räume

Schwächen:

- Recht dominant im Bass, Mitten etwas blass

JBL ES 100

Hersteller JBL Preis 1100.00 € Wertung 49.0 Punkte Testverfahren 1.0

