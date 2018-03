Lautsprecher Klipsch RF 83

Die Zahlen sind an Deutlichkeit nicht zu überbieten: Die RF 83 von Klipsch erreicht im stereoplay-Messlabor in 1 Meter Entfernung Maximallautstärken von bis zu 118 Dezibel. Die untere Grenzfrequenz liegt bei 38 Hertz, die Empfindlichkeit beträgt rund 90 Dezibel aus 2 Volt Verstärkerspannung. Kenner der Materie wissen, was das bedeutet, für alle anderen kommt hier die Übersetzung: Lautstärken, die herkömmliche Boxen entweder gar nicht oder nur keuchend erreichen, meistert die Klipsch mit links.

Gleichzeitig ist sie ausgesprochen wattgenügsam und macht schon mit kleinen Verstärkern ordentlich Rabatz. Wer die RF 83 an ihre Grenzen treibt - dazu sind rechnerisch gut 600 Watt notwendig - erzeugt Pegel wie bei einem Rockkonzert. Um diese Werte zu erreichen, nutzt die RF 83 ein Hochtonhorn mit integrierter Druckkammer. Der Schall der tief im Inneren versteckten, gut 3 Zentimeter großen Titanmembran gelangt zunächst in ein definiertes Volumen und durchläuft anschließend eine tunnelartige Führung, deren Durchmesser kleiner ist als der der Membran. Diese Maßnahme bewirkt eine Beschleunigung und eine bessere Ankopplung an die Außenluft.