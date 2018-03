Panasonic KX-TG8161 im Test Datenblatt Wertung

© Panasonic Panasonic KX-TG8161

Jetzt kaufen Pro praktische Smart-Taste

praktische Smart-Taste guter Wecker

guter Wecker glexibler Nachtmodus

glexibler Nachtmodus gute Freisprechfunktion Contra Anrufbeantworter mit nur einer Ansage

Anrufbeantworter mit nur einer Ansage kein Full-Eco-Mode 75,8%

Anzeige

Eigentlich sieht das Panasonic KX-TG8161 (60 Euro) aus wie ein ganz normales Schnurlostelefon. Wäre da nicht diese hellblaue Taste am oberen Gehäuserand, die bei verschiedenen Gelegenheiten leuchtet, etwa wenn das Telefon als Wecker eingesetzt wird. Dann dient sie auch als Schlummertaste. Sie kann aber natürlich auch neue Nachrichten und verpasste Anrufe anzeigen. Anrufe nimmt man mit der Smart-Taste direkt im Freisprechmodus an.

Panasonic KX-TG8161: Ausstattung

Apropos Wecker: Der ist beim Panasonic KX-TG8161 so flexibel gestaltet, wie ihn sonst kein DECT-Telefon bietet. Sechs Alarme sind einstellbar, bei wöchentlicher Einstellung sind Wochentage einzeln wählbar. Montags klingelt's dann zum Beispiel schon um 6.45 Uhr, dienstags aber erst um 7.30 Uhr - die Schule fängt ja nicht jeden Tag zur selben Zeit an.

Kaufberatung: 8 Festnetz-Provider im Härtetest

Ungestörter Schlaf ist dank Nachtmodus ebenfalls möglich: Dieser ist beim KX-TG8161 so einstellbar, dass hartnäckige Anrufer erst nach einer Verzögerung von bis zu zwei Minuten durchkommen. Für vollkommene Ruhe sorgt schließlich ein Filter, der bis zu 30 Rufnummern blockiert. In Ausgangsrichtung lassen sich maximal sechs Nummern sperren.

Panasonic KX-TG8161: Bedienung

Weniger Komfort bietet der Anrufbeantworter des Panasonic KX-TG8161: Er speichert nur eine Ansage. Wechselt man also vom Aufnahme- in den Begrüßungsmodus, muss man den Text neu aufsprechen.

Übrigens ist der Begrüßungsmodus nur über eine Zahlenkombination erreichbar, wie der nicht allzu übersichtlichen Bedienungsanleitung zu entnehmen ist. Das Menü ist recht schick und klar, reagiert jedoch leicht verzögert.

© Panasonic Panasonic KX-TG8161

Einen guten Druckpunkt bieten die Tasten, die seitlich allerdings ein bisschen Spiel haben. Für Bewegungsfreiheit sorgt der Gürtelclip - eine Ausnahme bei DECT-Telefonen. Eine Ausnahme macht auch der Full-Eco-Mode, er fehlt beim Panasonic KX-TG8161.

Panasonic KX-TG8161: Labormessungen

Dafür zeigte es sich im Messlabor sehr sparsam in der Stromaufnahme, vor allem im Standby. Ihm wurden auch sehr gute Werte beim Freisprechen attestiert, am Ohr waren sie etwas schwächer, vor allem in Empfangsrichtung.

Anzeige

Mehr zum Thema Panasonic Hybrid-Smart-DECT Panasonic KX-PRX150 im Praxistestest 80,8% Das Panasonic KX-PRX150 ist ein Hybridgerät aus DECT-Schnurlostelefon und UMTS-Smartphone. Der Test zeigt: Die…

Testbericht Panasonic KX-TG6821 im Test Zum Preis von 40 Euro ist dieses Schnurlostelefon ein Schnäppchen. Es richtet sich an Käufer, die ein solides, schickes DECT-Modell suchen. Testbericht Panasonic KX-TG8561 im Praxistest Das KX-TG8561 von Panasonic ist ein schnurloses Komfort-Telefon mit Farbdisplay und bequem bedienbarem Anrufbeantworter.

Testbericht Panasonic KX-TGE220 im Test 78,4% Mit großen Tasten, großen Displayinhalten und Hörgerätekompatibilität richtet sich das Panasonic vor allem an Senioren,… Testbericht Panasonic KX-PRW 130 im Test 77,6% Das Panasonic KX-PRW 130 zeigt sich deutlich verbessert: Die Nutzung der im Haushalt vorhandenen Smartphones als…