Das Galaxy Xcover 2 will im Outdoor-Segment Maßstäbe setzen. Wir haben dem Burschen im Test richtig zugesetzt und uns fast überzeugen lassen.

Samsung Galaxy Xcover 2 im Test Datenblatt Wertung

© Samsung Samsung Galaxy XCover 2

Jetzt kaufen EUR 149,95 Pro funktionales Design

funktionales Design sehr gute Verarbeitung

sehr gute Verarbeitung einfache Bedienung

einfache Bedienung IP67-Zertifizierung

IP67-Zertifizierung starke Ausdauer

starke Ausdauer guter Empfang

guter Empfang Wechselspeicherslot

Wechselspeicherslot Kamerataste Contra viel zu wenig Speicher

viel zu wenig Speicher kein LTE

kein LTE könnte flotter sein

könnte flotter sein hohes Gewicht 67,8%

Manchmal braucht man ein Werkzeug und kein Spielzeug. Dann sind echte Spezialisten gefragt - und genau so einer will Samsungs Galaxy Xcover 2 sein. Es gehört zur seltenen Spezies der Outdoor-Smartphones, die auch härtere Umgangsformen vertragen, wie sie etwa beim Trekking, Trailrunning oder auf dem Bau gefragt sind. Ein zwar schickes, aber für Kratzer anfälliges Metallgehäuse sucht man hier denn auch vergeblich - das Xcover 2 ist wahlweise in einem grauen oder schwarzroten Kunststoffgehäuse zu haben.

So klobig wie sein Vorgänger Galaxy Xcover marschiert es aber gottlob nicht auf. Die strukurierten Seitenteile und der geriffelte, mit einer Verriegelung geschützte Akkudeckel sorgen auch bei feuchten Händen für sicheren Halt. Sicherheit ist ohnehin das ganz große Thema des Galaxy Xcover 2: Das Samsung ist nach IP67 zertifiziert und somit staubdicht, auch einen 30-minütigen Tauchgang bis maximal einen Meter Wassertiefe übersteht es unbeschadet. Entsprechend sind die Kopfhörer- und die Micro-USB-Buchse mit Abdeckungen geschützt.

Ausstattung: Gute Basis, aber kaum Speicher

Eine deutliche Verbesserung ist bei Galaxy Xcover 2 nicht nur in Sachen Haptik zu vermelden, sondern auch beim Display. Löste das Galaxy Xcover noch grob mit 320 x 480 Pixeln auf, stellt das Xcover 2 mit 480 x 800 Pixeln seine Inhalte nun deutlich schärfer und mit 315 cd/m2 auch recht hell dar.

Die 4 Zoll große Anzeige wird zudem von stabilem Gorilla-Glas vor allzu harten Attacken geschützt. Doch auch hier gilt: Glas kann immer zu Bruch gehen, also sollte der Nutzer Sorgfalt walten lassen.

Als technische Plattform kommt die vom Galaxy S3 Mini bekannte NovaThor-U8500-Einheit von ST-Ericsson zum Einsatz, die einen Dual-Core-Prozessor mit 1 GHz, 1 GB Arbeitsspeicher, HSPA und n-WLAN zur Verfügung stellt. So gerüstet gibt es wenig an dem Bedientempo des Xcover 2 auszusetzen, auch wenn aktuelle Quad-Core-Boliden natürlich merklich flotter unterwegs sind.

Schluss mit lustig heißt es dagegen beim Thema interner Speicher: Unser Testmodell offerierte nur 651 MB zur freien Befüllung - das ist mit Verlaub ein Witz. Zumal sich, wie bei vielen Android-Modellen, die Apps nicht auf eine Micro-SD-Karte auslagern lassen. Einen Slot dafür bringt das Galaxy Xcover 2 zwar mit, doch auf dem Zusatzchip lassen sich nur Nutzerdateien wie Musik, Fotos, Videos oder Office-Dokumente speichern. Einen Dateibrowser, mit dem man die Inhalte bequem verwalten kann, hat das Samsung immerhin von Haus aus an Bord.

Bedienung: Gutes Handling, nette Features

Die Bedienung des Android-4.1.2-Modells gelingt wie bei allen Samsung-Smartphones der aktuellen Generation problemlos und selbsterklärend. In puncto Individualisierung bietet die hauseigene Touchwiz-Oberfläche extrem viele Möglichkeiten, für manchen Geschmack zu viele.

Dank der kompakten Abmessungen lässt sich das Xcover 2 auch einhändig per Daumen bedienen. Die drei Tasten unterhalb des Displays für "Zurück", "Homescreen" und "Optionen" sind als richtige Tasten ausgeführt. Die geriffelte Oberfläche sorgt auch hier für Grip.

Auf dem Testgerät waren bereits ein paar nette Apps vorinstalliert. Etwa das Fitnessprogramm "Cardio Trainer" oder die beiden Kartenprogramme "ADAC Maps" und "Ape Map". Zudem kann das Fotolicht der ordentlichen 4,9-Megapixel-Kamera mit einem Druck als kleine Taschenlampe eingesetzt werden. Eine eigene Taste an der Geräteseite dient als Auslöser für die Knipse.

Labormessungen: Empfang und Ausdauer stimmen

Im Labor ließ sich das Samsung Galaxy Xcover 2 nicht lumpen. Überragend ist die Ausdauer von rund sechs Stunden im praxisnahen Mischbetrieb und die Gesprächszeit von bis zu 15 Stunden im GSM-Betrieb respektive knapp sechs Stunden im UMTS-Einsatz.

Ein Lob verdient auch die sehr gute Sende- und Empfangsqualität; damit steigt in schlecht versorgten Gebieten die Chance auf Mobilfunkempfang. Abgerundet wird die saubere Laborvorstellung von der lauten, gut verständlichen Akustik, vor allem in Empfangsrichtung.

Fazit: Mission erfüllt

Damit gilt: Mission erfolgreich erfüllt! Das Samsung Galaxy Xcover 2 stellt seinen Vorgänger weit in den Schatten und bietet auch abseits der Outdoor-Tugenden gute Eigenschaften. Sein großer Schwachpunkt ist allerdings der viel zu knappe interne Speicher - hier hat Samsung unsinnig am falschen Platz gespart.

