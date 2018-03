Breitband-Tarife für Vielnutzer

© Stokkete/ Shutterstock Filme, Musik und IPTV machen mit leistungsstarkem Breitbandzugang erst richtig Spaß. Damit kann etwa 1&1 dienen.

Spannenden Serien verfällt man schnell, doch neben Zeit und Ausdauer ist fürs reibungslose Streaming-Vergnügen eine schnelle Internetleitung Pflicht – vor allem, wenn im Haushalt mehrere Familienmitglieder parallel Filme schauen, zusätzlich Musik streamen oder mit der Spielkonsole im Web unterwegs sind.



1&1: sehr gut und günstig

50 Mbit/s sollten es da schon sein, vor allem in Hinblick darauf, dass Streaming-Dienste wie insbesondere Netflix ihre hochauflösenden Inhalte in 4K weiter ausbauen.

In dieser Zielgruppe punktet 1&1 mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis: Einen VDSL-Zugang mit bis zu 50 Mbit/s gibt’s schon ab 16,99 Euro pro Monat. Auch bei den Zusatzdiensten zeigt sich der Provider nicht geizig und spendiert bis zu 150 Gigabyte Speicher für seine Cloud-Dienste.



Doch mehr ins Gewicht fällt die Netzqualität: Der Provider mit eigenem Kernnetz nutzt für sein DSL-Portfolio überwiegend das Festnetz anderer Betreiber wie Telekom, Vodafone, O2 und QSC. Dabei legte die United-Internet-Tochter beim connect-Festnetztest 2017 eine tolle Performance hin und holte sich zum zweiten Mal noch vor dem Marktführer Telekom den ersten Rang.

Der Magenta-Konzern hat bundesweit ein starkes Festnetz, doch in puncto Preis zeigt ihm der Rivale Vodafone, was geht: Für maximal 34,99 Euro pro Monat gibt’s bei den Düsseldorfern 100 Mbit/s via Kabel und damit doppelt so viel Leistung für weniger Geld als bei der Telekom. Auch beim Kundenservice schneiden Vodafone und 1&1 sehr gut ab.



