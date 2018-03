E-Mail-App Microsoft Outlook im Test

© Hersteller Schnellzugriff: Ob in der Dropbox, bei OneDrive oder als Anlage – Outlook findet Ihre Dokumente (links). Übersichtlich: Mailkonten und einzelne Ordner lassen sich über die Sidebar von links ins Bild wischen (rechts).

Anzeige

Komfort ohne Komplexität: Mit Outlook für Android ist Microsoft die perfekte Mischung aus Funktionsumfang und einfacher Bedienung gelungen.

Während das Geschäft mit mobiler Hardware für Microsoft wenig erquicklich ist, trumpft der Weltkonzern umso mehr auf, wenn es um mobile Software geht: Microsoft Outlook für Android (kostenfrei, auch für iOS erhältlich) ist nur das jüngste Beispiel für qualitativ sehr hochwertige Apps aus Redmond. Natürlich ist Outlook beinahe jedem ein Begriff, und viele staunen nicht schlecht, dass sich die App wie auf dem PC nicht nur um Mails, sondern auch um Termine und Kontakte kümmern kann.

Doch hier interessiert nur der Umgang mit elektronischer Post, und den gestaltet Outlook sehr innovativ: Die Inbox wird in einen "Fokus"-Bereich und in sonstige Nachrichten unterteilt. Dank heuristischer Methoden unterscheidet die App Mails von echten Menschen sehr zuverlässig von maschinellen Benachrichtigungen, lässt sich aber auch trainieren, indem man bestimmte Nachrichten in die Fokus- Inbox verschiebt. Da Benachrichtigungen für neue Mails auf die Fokus-Inbox beschränkt werden können, weiß man diese Funktion sehr bald zu schätzen.

Integration von Cloud-Diensten

Selbstverständlich beherrscht Outlook auch das Snoozen von Nachrichten, die dann vorübergehend in den "Eingeplant"- Ordner verschoben werden. Bei der Anbindung externer Dienste ist die App ebenfalls innovativ: Anlagen dürfen von Dropbox, OneDrive oder Box hinzugefügt werden, und Termine lassen sich aus Facebook, Evernote und Wunderlist importieren. Daneben überzeugt Outlook mit einer komfortablen und eingängigen Bedienung, die von Wischgesten und Schnellzugriffen auf Mails, Termine, Dateien und Kontakte getragen wird. Kein Wunder, dass die Fangemeinde täglich wächst.

Anzeige

Mehr zum Thema Android-Fehler lösen Android-Smartphone geht nicht mehr an - was tun? Wenn Ihr Android-Gerät nicht mehr angeht, ist guter Rat teuer. Wir zeigen Ihnen Tricks, mit denen Sie Ihr Smartphone oder Tablet wieder zum Leben…

Splitscreen und Pop-Up-Fenster Galaxy S7 (Edge): So funktioniert Multitasking Auf dem Galaxy S7 kann man zwei oder mehr Apps parallel ausführen. So aktivieren Sie die MultiWindow-Funktion mit Splitscreen und den Pop-Up-Modus. Smartphone-Event von connect und O2 Urban Digital Survival Rallye 2016: Finale in Berlin im… Die Urban Digital Survival Rallye 2016 von connect und O2 geht ins Finale. Im Ticker können Sie die Rätseljagd in Berlin mitverfolgen.

Video iOS-10-Tipp iPhone-Tastatur-Trick: Zahlen schneller eingeben ohne… Statt umständlich zwischen Buchstaben- und Zifferneingabe hin- und herzuwechseln, kann man Zahlen mit der iOS-10-Tastatur auch viel einfacher… Handyverbot im Straßenverkehr Tablets am Steuer sollen bald tabu sein Verkehrsminister Alexander Dobrindt will das Handyverbot im Straßenverkehr ausweiten. Es soll künftig auch Tablets und andere Geräte umfassen.