Google Fotoscanner im Test

© Weka/Archiv Google löst das Problem störender Reflexionen, das kostenlose Tool für Android und iOS sollte auf keinem Smartphone fehlen.

Anzeige

Pro gut funktionierender Ausschluss von Lichtreflexen

gut funktionierender Ausschluss von Lichtreflexen LED einsetzbar Contra keine Bearbeitungsfunktion

keine Bearbeitungsfunktion keine Galeriefunktion

Der Fotoscanner ist noch neu, Google hat ihn erst vor Kurzem in den Play Store gebracht und dankenswerterweise auch gleich zu iTunes. Die Sache mit dem gleichmäßigen Licht beim Scannen ist nämlich gar nicht so einfach: Selbst in Fensternähe lassen sich Spiegelungen und störende Lichtreflexe kaum vollkommen vermeiden.

Google löst das Problem mit dem folgenden Trick: Beim Abfotografieren wird der Nutzer durch Einblendung von vier Punkten zu den Ecken des Fotos geführt, es entstehen vier Aufnahmen. Eventuelle Lichtreflexionen können durch einen Abgleich zwischen diesen erkannt und beim Zusammenführen der Ausschnitte eliminiert werden.

© Weka/Archiv Durch Einblenden von Punkten führt der Google Fotoscanner beim Abfotografieren über das Bild.

Auch die Smartphone-LED, die aus der App heraus aktiviert werden kann, hinterlässt keine Spuren, beeinflusst allerdings die Farben. Damit zu den Nachteilen: Der App fehlt es an Filtern und Werkzeugen für die nachträgliche Bildbearbeitung, nur der Zuschnitt ist korrigierbar.

Rudimentär gibt sich der Google Fotoscanner auch bei der Bildverwaltung: Sobald ein Foto in den internen Speicher kopiert wird, verschwindet es aus der App. All das, was dem Fotoscanner fehlt, bietet natürlich die App „Google Fotos“ und Google wird daher nicht müde, dem iPhone-User, sofern er Google Fotos noch nicht an Bord hat, die Installation zu empfehlen.

© Weka/Archiv Der Fotoscanner von Google erkennt Reflexionen auf dem Foto und eliminiert diese.

Ein ganzes Album mit dem Google Fotoscanner zu verewigen, wird Zeit in Anspruch nehmen. Doch zumindest, um gerüstet zu sein, wenn man auf Besuch bei Verwandten oder Freunden schöne Erinnerungen entdeckt, sollte die- ses gute Werkzeug auf keinem Smartphone fehlen.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphone und Tablet zurücksetzen Android und iPhone: Handy-Daten sicher löschen Wer sein Smartphone gebraucht verkaufen will, sollte sich Gedanken über die zuverlässige Löschung der darauf gespeicherten Daten machen.

Business-Apps Arbeiten mit dem Smartphone: Diese Apps sind nützlich Unterwegs mit dem Smartphone zu arbeiten, ist keine Zukunftsmusik mehr. Wir zeigen Ihnen, mit welchen Apps Sie auch abseits des PCs arbeiten können. Einkaufszettel auf dem Smartphone Mobile Einkaufsliste: Einkaufsplaner-Apps im Vergleich Der Einkaufszettel wird aufs Smartphone ausgelagert und erlaubt das gemeinsame Planen und Teilen von Einkaufslisten. Wir stellen Einkaufs-Apps vor.

Spionage mit dem Smartphone Diese 1000 Android-Apps belauschen ihre Nutzer Zahlreiche Apps in Googles Play Store und auch im Apple App Store hören ihre Nutzer ab und spionieren deren Fernsehgewohnheiten aus. App-Nutzung Smartphone-Benachrichtigungen managen: So geht's Benachrichtigungen auf dem Smartphone lenken ständig ab? Mit den richtigen Einstellungen kommen nur die wirklich wichtigen Meldungen an.