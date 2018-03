Lenovo Yoga 900, 700, und 500 im Vergleichstest Lenovo Yoga: Ähnlich und doch verschieden

Lenovo-Convertible Yoga 700

Unabhängig davon zeigt allein der Blick auf die Datenblätter die Unterschiede hinsichtlich der Ausstattung unserer Yogas. Aber auch bei der Materialauswahl und Verarbeitungsqualität sind - wie erwartet - deutliche Abweichungen feststellbar. So ist das teure Yoga 900 schlanker und leichter als die Markenkollegen (und das nicht nur wegen des kleineren Displays). In einigen Bereichen steckt der Qualitätsunterschied auch im Detail - etwa beim Lüfter, den Lenovo beim Topmodell elegant unter dem markanten Scharnier versteckt hat, während bei den günstigeren Geräten die warme Luft durch die klassischen Schlitze auf der Geräteunterseite strömt.

Es gibt aber auch viele Gemeinsamkeiten: beispielsweise das einheitliche Tastaturlayout, die geriffelten Seitenränder oder die etwas ungünstig am Geräteboden angebrachten Lautsprecher. Was die drei Convertibles darüber hinaus trennt und verbindet, lesen sie in der Ausgabe 8/16 des connect-Magazins, die Anfang Juli erscheint.

Lenovo-Convertible Yoga 500

