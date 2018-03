connect Kundenbarometer Mobilfunk 2017

Blau

Anfang dieses Jahres hat Telefonica/O2 die Discountmarke Blau aus seinen hauseigenen Shops verdrängt und den Anbieter als Onlinemarke aufgestellt. Die Verunsicherung der Kunden ist auch in der Studie zu spüren. So landet Blau in der Rubrik Kundenservice unter allen getesteten Anbietern nur auf dem letzten Platz. Die Netzqualität beurteilt nur jeder Vierte als gut, lediglich jeder Fünfte ist mit dessen Verfügbarkeit zufrieden. In der Rubrik Tarifstruktur & Rechnung sieht es deutlich besser aus: 69,6 Prozent sind mit dem Preis-Leistungsverhältnis einverstanden, womit Blau in etwa gleichauf mit Telefonica/O2, Base und Congstar liegt. Insgesamt gesehen reicht das aber nicht für eine gute Platzierung aus und Blau muss sich mit einem „befriedigend“ begnügen.

connect Urteil: befriedigend (350 Punkte)

© connect Fast 70% der Kunden sind mit dem Preis-Leistungsverhältnis von Blau zufrieden. Insgesamt ist das Ergebnis befriedigend.

Base

Lange hat O2 an der Neuausrichtung von Base gefeilt und sie letztendlich in eine reine Online-Marke verwandelt. Dass der Anbieter in fast allen Kriterien in etwa gleichzieht mit dem Mutterkonzern zeigt, dass die Studie in sich stimmig ist. So bescheinigen 52 Prozent der Kunden Base eine gute Netzqualität, 71,6 Prozent zeigten sich mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis einverstanden und für das Thema Qualität der Datenübertragung stimmten 73,5 Prozent der Kunden ab. Vergleicht man alle Anbieter im Test miteinander, rangiert Base mit diesen Ergebnissen im Mittelfeld. Beim Thema Kundenservice landet Base klar vor O2: immerhin jeder Dritte Base-Kunde, und damit zehn Prozent mehr als bei O2, zeigt sich damit zufrieden. Das ist der Grund, warum am Ende eine gute Bewertung herauskommt.

connect Urteil: gut (381 Punkte)

© connect Jeder dritte Base-Kunde ist mit dem Kundenservice zufrieden. Insgesamt holt sich Base die Bewertung "gut".

1&1

1&1 ist so etwas wie ein Wunderkind in der Mobilfunkwelt. Von enttäuschten Verbrauchern und schlechtem Service kann keine Rede mehr sein. Der 1&1-Kunde von heute ist hoch zufrieden mit der Zuverlässigkeit, dem Kundenservice und der Innovation. Damit belegt 1&1 bei allen drei genannten Punkten die Top-Position unter allen Anbietern. Auch bei der Rubrik Tarifstruktur und Rechnung kann 1&1 gute Noten einheimsen. Acht von zehn Kunden sind mit dem Preis-Leistungsverhältnis zufrieden, womit 1&1 knapp hinter Alditalk landet. Das Netz wird in etwa gleich wie Vodafone bewertet – Vodafone fungiert schließlich auch als Lieferant. Freuen dürfte die Montabaurer auch, dass rund acht von zehn Kunden der Marke ein gutes Image bestätigen. Deshalb ist 1&1 auch in diesem Jahr mit dem Prädikat „Sehr gut“ der beste Mobilfunkanbieter aus Kundensicht.

connect Urteil: sehr gut (498 Punkte), bestes Ergebnis

© connect 1&1 liegt beim Kundenservice klar vor den Mitbewerbern und sichert sich auch insgesamt den Testsieg.

© connect Auch in Sachen Zuverlässigkeit konnte 1&1 die Kunden überzeugen. Insgesamt gibt es die Note "sehr gut"

Congstar

Gute Netzqualität zu günstigen Preisen: Die Telekom-Tochter Congstar hat (fast) alles richtig gemacht. Erstklassige Noten gibt’s bei der Tarifstruktur, insbesondere beim Preis-Leistungs-Verhältnis: Hier zeigten sich sieben von zehn Kunden sehr zufrieden. Im Vergleich: Beim Mutterkonzern sind es nur rund 4 von 10 Kunden. Dass Congstar nach wie vor kein LTE unterstützt, scheint für die Kunden keine große Rolle zu spielen. Auch bei der Netzqualität hat Congstar das große Los gezogen und sichert sich den ersten Platz. Nach all dem Lob gibt es dann doch noch ein paar kleine Abstriche: Beim Kundenservice liegt Congstar im Vergleich zu den anderen Anbietern im unteren Drittel. Nur rund 3 von 10 Kunden zeigen sich damit zufrieden. Am Ende reicht es dennoch für ein „Sehr gut“.

connect Urteil: sehr gut (433 Punkte)

© connect Bei der Netzqualität hat Congstar die Nase vorn. Insgesamt wird der Discounter sehr gut bewertet.

