Heizkörper per App steuern

Egal ob Fernwärme, Etagen- oder Zentralheizung: Über Heizkörper-Stellmotoren wird die Raumtemperatur am Heizkörper geregelt - auf Wunsch auch ferngesteuert per App.

© Honeywell Funk-Heizungssteuerungen wie Evohome von Honeywell kontrollieren die Temperatur in allen Räumen des Hauses zentral – und auf Wunsch fernsteuerbar.

Heizkörper-Stellmotoren sind die am häufigsten eingesetzten Module, um die Heizung vernetzt mit Smart-Home-Technik zu kontrollieren. Sie sind ein Teil aller günstigen Smart-Home-Systeme zum Nachrüsten – bei der Telekom oder RWE ebenso wie bei Home Control von Devolo. Daneben nutzen auch spezialisierte Heizungssteuerungsysteme wie Evohome von Honeywell oder AlphaEOS vom gleichnamigen Stuttgarter Startup-Unternehmen motorisierte Heizungsregler. Der Vorteil dieser Art der Regelung: Sie funktioniert unbhängig von der Art der Wärmelieferung – sei es Fernwärme oder eine Zentralheizung.

Es geht auch ohne Funkzentrale

Wer es ganz simpel haben möchte, der besorgt sich digital gesteuerte Heizkörperantriebe, die ohne externe Steuerungstechnik auskommen. Die gibt es etwa von Homematic und Danfoss. Diese Modelle sind besonders universell einsetzbar. Sie lassen sich einzeln mit Zeitprogrammen und den zugehörigen Wunschtemperaturen programmieren, pro Raum per Funk koppeln oder auch mit einer passenden Smart-Home-Zentrale verbinden.

Der im Bild montierte Stellantrieb etwa ist auch Teil des Qivicon-Pakets der Deutschen Telekom. Generell erfüllen die Antriebe eine Doppelfunktion: Sie messen die Raumtemperatur und besitzen ein Servo, das je nach ermitteltem Wärmebedarf den Ventilstift am Heizkörper mehr oder weniger weit öffnet.

© Telekom Vernetzbare Heizkörperthermostate lassen sich an den meisten Heizkörpern mit einer Kombizange und wenigen Handgriffen montieren.

Zentrale mit App-Fernsteuerung

Sind die Heizkörper-Stellmotoren mit einer Smart-Home-Zentrale verbunden, kann man nicht nur eine zentrale Einstellung der Heizkurve fürs ganze Haus vornehmen. Es ergeben sich noch weitere Möglichkeiten: In der Regel kann man auf die Steuerungstechnik nicht nur innerhalb des Hauses, sondern mithilfe der zugehörigen Smartphone-App auch von außerhalb zugreifen. Daneben lassen sich in der Smart-Home-Zentrale auch Aufgaben koppeln. Ein Funktaster an zentraler Stelle in der Wohnung etwa kann alle Heizkörper und Lichter auf einmal abschalten, wenn man das Haus verlässt.

