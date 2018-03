iPhone X vorbestellen: So bekommen Sie Ihr neues Apple-Smartphone

© Apple Beim iPhone X verzichtet Apple erstmals auf den typischen Home Button.

Update: Apple hat die iPhone X Vorbestellungen offiziell gestartet. Über die Webseite und den App Store kann das neue Flaggschiff nun bestellt werden. Erste Käufer berichten bereits von Lieferzeiten von 2-3 Wochen. Offizieller Verkaufsstart ist der 3. November.

Für Apple-Fans wird der Release des iPhone X dieses Jahr zur Nervenprobe. Seit Wochen kursieren Meldungen, dass das neue Top-Smartphone zum Launch nur in geringer Stückzahl vorhanden sein wird. Wahrscheinlich halten die Lieferengpässe sogar bis Ende 2017 an, sodass es vielleicht sogar schwieriger sein wird, das iPhone X unter den Weihnachtsbaum zu legen. Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie am Freitag den 27. Oktober zu den ersten Vorbestellern gehören. So erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, das neue iPhone X bereits am 3. November in den Händen zu halten.

Apple iPhone X im Unboxing Quelle: connect Wir haben Apples neues iPhone X ausgepackt.

iPhone X mit der Apple Store App vorbestellen

Am Freitag wird der Apple Store die Nacht über offline sein. Er wird dann gegen 9 Uhr morgens wieder online gehen, was 0 Uhr nachts in Cupertino entspricht. Die Webversion des Apple Stores ist jedoch nicht immer pünktlich. Um sich einen leichten Vorsprung zu verschaffen, sollte man die App des Apple Stores nutzen. Diese geht häufig ein paar Minuten vor der Webversion online und am Freitag zählt wahrscheinlich jede Minute. Die Apple Store App kann über iTunes oder direkt über den App Store auf dem iPhone geladen werden. Sie funktioniert auf allen Apple-Geräten, die mit iOS 10 laufen.

© connect Der Apple Store lässt sich auch als App auf das iPhone holen (links). Zuerst sollten Sie die Zahlungsmethode und die Lieferadresse eintragen.

Das sollten Sie bei der Store-App beachten

Haben Sie die Apple Store App heruntergeladen, tragen Sie unter „Account“ als Erstes Ihre Zahlungsmethode ein. Am besten benutzen Sie hier eine Kreditkarte und aktualisieren dabei die Daten. Also vorsichtshalber den CVV-Code noch einmal neu eingeben.

Gehen Sie außerdem sicher, dass Ihr Kreditkartenlimit für Online-Käufe ausreicht. Denn das günstigste iPhone X mit 64 GB Speicher kostet schließlich 1.149 Euro. Um noch schneller zu bezahlen, kann auch die Touch ID als Authentifizierungsmethode genutzt werden. Das erspart die Eingabe des Apple-ID-Passworts und ist somit noch schneller. Um die Funktion zu nutzen, geht man in die iPhone-Einstellungen, dann auf „Touch ID & Code“ und aktiviert die Verwendung des Fingerabdrucks für "iTunes & App Store".

© connect Unter "Einkaufen" tippt man auf das iPhone X (links) und wählt im Anschluss Farbe und Speicher aus.

Zurück in der Store-App, tippen Sie auf den Reiter „Einkaufen“ und wählen dann „iPhone“. Dort können Sie sich nun das passende iPhone X mit gewünschter Farbe und Speicherkapazität zusammenstellen. Auf der letzten Seite tippen Sie nun oben rechts auf das Herz und speichern damit Ihr iPhone-X-Modell als Favorit ab.

Am Freitag heißt es dann ab kurz vor 9 immer wieder die App zu öffnen und nachzuschauen, ob der Apple Store schon online ist. Ist das der Fall, einfach unter „Account“ das vorher abgespeicherte iPhone X auswählen, dann auf „Mehr anzeigen“ und „Fortsetzen“ tippen. Mit „Hinzufügen“ legen Sie das Smartphone in die Einkaufstasche und müssen dann nur noch bezahlen.

© connect Über das Herz rechts oben wird das Wunsch-iPhone-X als Favorit gespeichert (links). Am 27.10. muss dieses dann nur noch unter "Account" ausgewählt werden. Danach setzt man den Einkauf fort.

Weitere Tipps zum Vorbestellen

Wer Verzögerungen bei der Lieferung vermeiden möchte, sollte am kommenden Freitag nur ein iPhone X bestellen. Es ist besser, Zubehör in einer späteren Bestellung aufzugeben. Außerdem ist es sinnvoll, die Apple-Store-Seite auf mehreren Geräten gleichzeitig zu aktualisieren. So kann ein spontaner Gerätedefekt umgangen werden.

iOS-Kurztipp: Webseite durchsuchen im Safari-Browser Quelle: connect Wir erklären, wie Sie im Safari-Browser auf dem iPad oder iPhone eine Webseite gezielt nach einem bestimmten Begriff durchsuchen können.

