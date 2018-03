© Herbert Härle Welche Boxen passen zu welchem Verstärker? Ein Hörtest bringt die Erkenntnis.

"Mein Verstärker klingt besser als deiner!" Die klangliche Bedeutung des Amps für die Gesamt-Performance einer Anlage ist für eingefleischte Audiophile sichere Gewissheit, während nüchterne Techniker ob der messtechnisch nur geringen Unterschiede zwischen den Verstärkern eher zum Kopfschütteln neigen und die Bedeutung der elektronischen Kraftwerke infrage stellen.

Die Wahrheit liegt - wie so oft - in der Mitte. Ja, es stimmt: Bei den meisten Vergleichshörtests zwischen Verstärkern sind grobe Unterschiede in Tonalität, Klangfarbendarstellung und Frequenzumfang Fehlanzeige; wir sprechen hier eher von charakterlichen Feinheiten. Die sind aber vielen Hörern wichtig und finden bei stereoplay in der Rang&Namen-Liste ihren Ausdruck, auch wenn die meisten Amps auf hohem Niveau relativ nah aneinandergerückt sind.

So einfach, wie es aussieht, ist es dann auch gar nicht, zwei Verstärker klanglich miteinander zu vergleichen, denn der wesentliche Klangcharakter wird auch bei solch einem Test von Lautsprecher und Raumakustik bestimmt. Geringe Unterschiede bei der Interaktion zwischen Amp und Lautsprecher wiederum und ebenso vorhandene Pegelunterschiede und Umsteckpausen können wiederum das Beurteilen des Verstärkerklangs leicht überlagern.

Streng genommen hat ein Verstärker niemals einen immer vorhandenen, unverwechselbaren Eigenklang, vielmehr hängt der Charakter immer auch ab von der Kombination mit dem angeschlossenen Lautsprecher und davon, ob diese harmonieren. Das gilt insbesondere für Amps und Boxen, die in technische Grenzbereiche vorstoßen, und zu diesen gehören die meisten Röhren. HiFi-Fans, die zum ersten Mal einen Glimmkolbenverstärker ihr Eigen nennen, können angesichts der Schwierigkeit, im Mainstream- Markt eine passende Box zu finden, davon ein Lied singen. Auf der Jagd nach kleineren Gehäusen und tieferem Bass achten immer mehr Boxenhersteller nicht mehr auf hohen Kennschalldruck, genügsame Impedanz und deren Stabilität über die Frequenzen, was dann eine entsprechend wenig strompotente und stabile Röhre schnell zur Verzweiflung bringt.

Doch Hilfe naht: stereoplay sagt Ihnen, wie Sie Schritt für Schritt eine perfekte Kombination aus Röhrenverstärker und röhrentauglichem Lautsprecher finden und damit dauerhaft glücklich werden. Auch, wenn dieser letzte Teil des Ratgebers das Thema aus Sicht der Röhrenbesitzer beleuchtet, gelten doch die technischen und psychoakustischen Grundlagen für jede Art von Verstärker-Hörtest.

