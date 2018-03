Tipps zur Smartphone-Reparatur Smartphone-Reparatur beim Hersteller

Wenn das teure Smartphone durch ein Missgeschick beschädigt worden ist oder möglicherweise wegen technischer Mängel (nach dem Ablauf der Garantie) nicht mehr funktioniert, können sich Nutzer an den Hersteller wenden. Das läuft bei den vielen Smartphone-Schmieden über die Support-Webseite. Im Idealfall können Kunden, wie beispielsweise bei Apple, unter Angabe der Seriennummer des Geräts und des bestehenden Schadens den passenden Service ordern; bei manchen Herstellern muss man auch die Service-Nummer anrufen. Dort oder online wird erklärt, wie die weitere Vorgehensweise ist.

Bei Apple zum Beispiel wird das beschädigte Gerät von einem Paketdienst abgeholt. Bei HTC hingegen muss der Nutzer das Mobilgerät selbst einschicken. Wie lange die Reparatur dauern wird, lässt sich im Vorfeld nicht in Erfahrung bringen; freilich hängt das auch davon ab, welche Schäden es zu beheben gilt. Auch bei Preisangaben für die Reparatur geben sich die Hightech-Firmen eher zurückhaltend.

Planbar für den Kunden sind Festpreise für bestimmte Instandsetzungen: Wer zum Beispiel das beschädigte Display seines iPhone 7 austauschen lassen will, zahlt bei Apple einen Festpreis von 181,10 Euro, inklusive Versandkosten. Wenn sich freilich herausstellt, dass noch weitere Schäden zu beheben sind, fallen die Kosten entsprechend höher aus.



Anzeige

© Letsfix Bei Reparaturdiensten wie Letsfix lässt sich schnell prüfen, wie teuer das Beheben des Schadens wird.

Reparaturdienst im Netz

Etwas mehr Transparenz bei den Reparaturpreisen gibt es bei den verschiedenen Diensten im Internet. Ein Blick und ein paar Mausklicks auf den Webseiten von Letsfix oder von Handyreparatur123 zeigt dem Kunden die Kosten an. So zahlt man für den Displaytausch eines iPhone 7 bei Letsfix 190 Euro, bei Handyreparatur 180 Euro. Bei beiden Anbietern sind ebenfalls die Versandkosten enthalten, so dass man hier ähnliche Preise bezahlt wie bei Apple selbst.



Da die Preise aber geräteabhängig sind, kann die Rechnung bei anderen Smartphone-Modellen durchaus anders aussehen - es empfiehlt sich also, zu vergleichen. Über die Qualität der Dienstleistungen sagen die Preise allerdings nichts aus. Wie gut die einzelnen Anbieter bei speziellen Handymodellen arbeiten, lässt sich in Foren nachlesen.

Reparaturshops in der Nähe

Über sehr unterschiedliche Erfahrungen berichten auch Kunden von Reparaturshops in Shoppingcentern oder Fußgängerzonen. Deren Vorteil ist, dass beschädigte Displays meist sofort ausgetauscht werden; die Reparatur bei Hersteller oder Internetdienstleistern dauert sehr viel länger, da allein der Versand oft ein paar Werktage in Anspruch nimmt.

© Artwizz Schäden am Smartphone lassen sich nicht völlig verhindern, doch einen gewissen Schutz bieten Hüllen auf jeden Fall.

Gesplitterte Smartphone-Displays verursachen also nicht nur Kosten, sondern auch Verdruss wegen Ausfallzeiten. Für die Ausgaben wollen immer mehr Handyversicherungen aufkommen - allerdings sind diese auch nicht wirklich günstig. Je nach Smartphone zahlt man meist um die 60 Euro im Jahr. Und welche Kosten im Fall der Fälle dann tatsächlich erstattet werden, sollte genau geprüft werden.

Wer sich Ärger ersparen will, packt sein Smartphone am besten vom Start weg in eine Schutzhülle - die verhindert zwar nicht jeden Schaden, bietet aber eine Grundsicherheit bei kleinen Unachtsamkeiten.

Anzeige

Mehr zum Thema Video Bildschirmfoto mit iOS Screenshot beim iPhone erstellen Mit dem Apple iPhone lassen sich ganz einfach Screenshots erstellen. Wir zeigen den nötigen Griff.

Auslandstarife T-Mobile USA und EU-Kommission sägen an Roaming-Gebühren Die T-Mobile schafft in den USA das Daten-Roaming teilweise ab, die EU will die Roaming-Gebühren bis 2016 komplett los werden. Doch Branchenverbände… Surface Pro, Surface Pro 2 und Surface Pro 3 Microsoft ruft Netzkabel des Surface Pro zurück Microsoft hat eine weltweite Rückruf-Aktion für Netzkabel des 2-in-1-Tablets Surface Pro gestartet.

Wasserschaden beim Smartphone Smartphone vor Wasser schützen: Das sollten Sie beachten Die häufigste Ursache für einen Totalschaden des Smartphones ist der Kontakt mit Wasser. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy vor Wasserschäden schützen. Reparatur-Guide Smartphone reparieren leicht gemacht Smartphone-Schäden sind ärgerlich und können ganz schön ins Geld gehen. Oft lässt sich aber auch einiges sparen. Wir zeigen Ihnen wie!