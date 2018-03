© romaset - fotolia.com Im Winter ist Ihr Smartphone oftmals extremen Wetterbedingungen ausgesetzt. Mit unseren Tipps, schützen Sie es richtig vor Kälte und Nässe.

Minusgrade, Schnee und Eis: Die kalten Winter-Monate stellen an Handys und Smartphones ganz besondere Herausforderungen. Beim iPhone X beispielsweise empfiehlt Apple auf Betriebstemperaturen von mindestens 0 Grad Celsius zu achten. Von November bis März haben wir in Deutschland aber häufig Minusgrade.

Und es ist nicht nur die Kälte. Vor allem große Temperaturwechsel können dem Handy schaden. Und auch Nässe lauert im Winter überall. Mit den folgenden Tipps bringen Sie Ihr Smartphone sicher durch Kälte, Eis und Schnee.

Tipp 1: Nah am Körper tragen

Damit das Handy nicht zu sehr abkühlt, tragen Sie es möglichst dicht am Körper. Am besten also in der Innentasche einer warmen Jacke. In der Außentasche kann es schnell abkühlen.

Anzeige

Im Normalfall überleben die Handys und Smartphones übrigens auch deutlich tiefere Temperaturen als die Hersteller angeben. Das oben erwähnte iPhone X gibt bei 0 Grad Celsius noch lange nicht den Geist auf. Zumindest als Lagertemperatur gibt Apple bis zu -20 Grad Celsius an.

Tipp 2: Große Temperaturunterschiede vermeiden

Setzen Sie ihr Handy keinen großen Temperaturunterschieden aus. Denn dabei kann sich im Gehäuse Kondenswasser bilden, das dem Handy schaden kann. Lassen Sie das Smartphone also am besten zunächst mal in der Tasche, wenn Sie aus der Kälte wieder ins Warme kommen.

Tipp 3: Ausschalten bei Temperatursturz

Lässt sich ein großer Temperaturunterschied nicht vermeiden, schalten Sie das Handy kurz aus, bis es sich an die neue Umgebung gewöhnt hat.

Tipp 4: Bei Nässe Akku raus

Ist das Handy nun doch nass geworden, weil es beispielsweise in eine Eispfütze gefallen ist, nehmen Sie schnell den Akku raus, sofern dies möglich ist, damit es nicht zu Kurzschlüssen im Handy oder Smartphone kommen kann.

Tipp 5: Langsam trocknen

Lassen Sie sich Zeit mit dem Trocknen. Ein Föhn oder die hohen Temperaturen einer Heizung können dem Smartphone schaden. Lassen sie es einfach in einem normal beheizten Raum trocknen. Geben Sie dem Handy mindestens einen Tag Zeit, bevor Sie den Akku wieder einsetzen.

Lesetipp Akku-Tipps: Batterie-Laufzeit verbessern Irrtümer und wichtige Tipps bei der Akkupflege

Tipp 5: Vor mechanischen Schäden schützen

Wer Wintersport treibt, sollte zudem das Handy vor Schäden durch Stürze schützen. Hier empfiehlt sich eine Schutztasche, die am besten auch gleich Nässe abhält.

Tipp 6: Zweithandy für die Kälte

Wer auf Nummer sicher gehen und sein teures Touchscreen-Smartphone, das sich mit Handschuhen eh schlecht bedienen lässt, perfekt schützen will, nimmt im Winter ein Outdoor-Smartphone als robustes Zweithandy mit. Mit einer zweiten SIM-Karte mit der gleichen Nummer, können Sie sich sogar den SIM-Kartenwechsel sparen.

Anleitung: Displayschutzfolie anbringen Quelle: connect Eine Folie zum Schutz des Displays auf dem Smartphone anzubringen, ist keineswegs kompliziert. Im Video erklären wir die vier Schritte am Beispiel des iPhone 7.

Anzeige

Mehr zum Thema Tipps und Tricks So reduzieren Sie Handystrahlung Sie wollen vorsichtig mit Handystrahlung umgehen? Unsere Tipps zeigen, wie Sie die Strahlung ganz einfach reduzieren.

connect-Strahlungsfaktor Bestenliste: Strahlungsarme Handys Unsere Strahlungsbestenliste zeigt strahlungsarme Handys und Smartphones. Plus: Alle Informationen zum connect-Strahlungsfaktor. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Testbericht Alcatel One Touch Idol X+ im ersten Test Mit dem Idol X+ hat Alcatel One Touch ein gut ausgestattetes Smartphone im Programm. Im ersten Test haben wir nur einen erweiterbaren Speicher und LTE… LTE Nokia Lumia 925 im LTE-Test Wie schneidet das Nokia Lumia 925 im LTE-Netz ab? Wir haben nachgemessen: Das Lumia 925 zeigt hervorragende LTE-Eigenschaften.