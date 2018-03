AKG K 12 P

In sportlichem Gelb mit passendem Etui präsentiert sich der K12P von AKG.

Kein leidiges Strippengewirr mehr - vorausgesetzt, man wickelt das Kabel des Mobilhörers nach jedem Gebrauch um die dafür vorgesehene Scheibe im Etui. Die Ohrknöpfe sitzen gut, drücken nicht und fallen auch beim Joggen nicht heraus. Auch der Sound des K12P ist anständig. Leider fehlt es ihm gänzlich an Tiefbass. Der Klang ist zwar frei von Verfärbungen, mitunter aber unangenehm hell, und bei hohen Lautstärken fangen die Ohrknöpfe schnell an zu verzerren. Dennoch: Für knapp 16 Euro hat AKG ein attraktives Paket geschnürt - mit qualitativ gut gemachten Hörern und praktischem Transportetui. Wer einen Porti mit Bass-Equalizer besitzt, kann sich so künstlich den nötigen Tiefton herbeimogeln. Für Apples iPod allerdings ist der AKG-Hörer auf Dauer zu hell.

