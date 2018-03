Aus dem Messlabor

Rein messtechnisch haben in diesem Test die Kabel von In-Akustik die Nase weit vorn: Sie zeichnen sich durch sehr günstige und weitgehend frequenzneutrale Parameter aus.

Das trifft besonders auf den Isolationswiderstand zu, der praktisch nicht messbar ist. Auch die Frequenzgang-Messung der Lautsprecherkabel an einer 4-Ohm-Last bestätigt dies: Beim LS 1302 von In-Akustik lässt selbst bei 200 kHz die Amplitude am Kabelende im Vergleich zum Signal am Kabelanfang kaum nach.

Der Abfall beginnt- beim Fadel Art Aphrodite SC Duo deutlich früher, besonders dann, wenn sich die beiden Leiter nicht eng aneinander schmiegen. Der Hörbereich ist jedoch noch nicht tangiert, sodass das Klangergebnis in der Wiedergabekette durchaus anders ausfallen kann.