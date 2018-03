HP Pro Slate 8 im Test Datenblatt Wertung

© HP HP Pro Slate 8

Jetzt kaufen Pro sehr gute Ausdauer

sehr gute Ausdauer erweiterbarer Speicher

erweiterbarer Speicher aktuelles Android 5 Contra teuer 77,0%

Anzeige

Ob Stift mit dünner Spitze oder einfacher Stylus mit Gummikappe: Mancher kommt damit bestens zurecht, andere hadern mit der ganzen Tablet-Handhabung und finden selbst an feinen Spezialstiften keinen Gefallen. Für diejenigen, die sich so gar nicht mit dem Schreiben auf dem Display anfreunden wollen, hat HP ganz was Feines entwickelt: Das Pro Slate 8 lässt dem Anwender beim Schreiben und Skizzieren mit entsprechendem Stift die Wahl zwischen Tablet und normalem Schreibblock.

Was zu Papier gebracht wird, landet unmittelbar identisch auf dem Tablet, wo es digitalisiert und gespeichert wird. Wie das geht? Per Ultraschall. Fünf zusätzliche Mikrofone im Tablet empfangen in einem Frequenzbereich, der für den Menschen nicht hörbar ist, Töne, mit denen der Stift seine Bewegung signalisiert.

Eingaben auf dem Tablet

Hierfür besitzt die im Stylus eingesetzte Mine zwei Enden: So schreibt es sich mit der weichen Spitze auf dem Display des Pro Slate 8 butterweich. Auch Fremdapplikationen wie Microsoft One Note registrieren Unterschiede beim Aufsetzen der Stiftspitze und wandeln den Druck entsprechend in unterschiedliche Schriftstärken um. Zieht man die Mine aus dem Stylus heraus und setzt sie um 180 Grad gedreht wieder ein, verwandelt sich der Stylus in einen fast normalen Kugelschreiber.

© WEKA Media Publishing GmbH Testsiegel connect gut

Der Ultraschallsender im Korpus des Stifts übersetzt die Bewegung für das Tablet in akustische Signale. Das klappte im Test derart gut, dass nur zu hoffen bleibt, dass HP die wenigen Schwachstellen behebt: So funktioniert die Ultraschalltechnik aktuell nur im Zusammenspiel mit speziellen Apps wie HP Notes, Kingsoft Office und Corel Painter Mobile, die alle drei auch bereits auf dem Pro Slate 8 installiert sind. Grafiker können damit auf normalem Papier zeichnen und das Ergebnis ihrer Arbeit ohne weitere Zwischenschritte digital auf dem Tablet erleben.

© HP

Eingabestift

Pro

aktiver Stylus & Kugelschreiber

Digitalisierung der Eingaben auf Papier

unterschiedliche Druckstärken möglich (nur On-Screen)

Taste für softwareabhängige Zusatz- funktion (nur On-Screen)

gute Umsetzung der Eingaben

Energiesparmodus lässt sich einleiten

LED für Ladezustand

Aufladen per Micro-USB

Contra

duale Verwendung erfordert Umsetzen der Mine

keine Stiftunterbringung am Tablet

Gehäuse und Kappe aus einf. Kunststoff

Stifteingaben in der Praxis

Diese Exklusivität ist dennoch eine Einschränkung. Nachdem im direkten Anschluss an die Arbeit mit HP Notes auch der Homescreen durch die Bewegungen auf dem Papier bewegt werden konnte, ließe sich die Ultraschalltechnik vermutlich auch tiefer ins System integrieren. Weiters funktionierte die Eingabe im Test nur dann, wenn das Papier auf der linken Tablet-Seite lag; rechts wurde der Stift nicht erkannt. Eine Seitenvorgabe besteht laut HP zwar nicht, dennoch wurde die Beobachtung aus der Deutschlandzentrale in Böblingen gegenüber connect bestätigt.

Einleuchtend ist dagegen, dass das Papier während des Schreibvorgangs nicht verschoben werden darf, da ansonsten auch die Linien im digitalen Dokument an anderer Stelle fortgeführt würden.

Optionales Paper Folio

Eine optimale Ausrichtung von Papier und Tablet gewährleistet das HP Paper Folio, das speziell für das Pro Slate 8 entworfen wurde. Im Test stand es nicht zur Verfügung. Das Paper Folio wird von HP als optionales Zubehör angeboten und bietet Platz für das Tablet und einen passenden Schreibblock, der dann automatisch richtig positioniert ist. Es wird aber nicht zwingend benötigt, um den Stylus samt Ultraschalltechnologie mit normalem Papier zu verwenden. Abhängig bleibt der Nutzer dagegen von dem speziellen Stylus und einem geladenen Akku.

Preis

Um es vorwegzunehmen: Ganz billig ist das HP Pro Slate 8 nicht. Das Testgerät kostet im Direktversand über 570 Euro, mit LTE-Modul werden gar über 680 Euro fällig. HP positioniert das schicke Aluminium-Tablet im Business-Bereich, wo Pogo-Pins und Sicherheitstechnologien für die Netzwerkintegration nicht nur die Ausstattung, sondern auch den Preis anheben. Auch ohne davon Gebrauch zu machen, rechtfertigt sich der Preis des Tausendsassas unter Umständen auch für interessierte Privatanwender: Denn neben der innovativen Eingabetechnik besitzt der 8-Zöller DTS-Sound und zwei Lautsprecher, die im Querformat den Film- und Musikgenuss steigern.

Display

Das helle Display weist mit 2048 x 1536 Bildpunkten eine hohe Pixeldichte von 324 DPI auf und zeichnet entsprechend scharfe Bilder. Es wird durch Gorilla-Glas 3 geschützt, obendrein trotzt eine spezielle Beschichtung der Eintrübung durch Hautfett. Und wenn's mal ein größerer Bildschirm sein soll, lässt sich das Pro Slate 8 problemlos verbinden - sowohl ohne Kabel als auch mit, dank Slimport.

Ausstattung und Ausdauer

Zudem kam das Testgerät, anders als noch auf der Webseite des Herstellers angegeben, bereits mit Lollipop anstelle von Android 4.4. Im connect-Labor bewies es eine sehr gute Ausdauer von fast zehn Stunden im Mix-betrieb, in denen dank Snapdragon 800 - von Qualcomm wurde übrigens auch der Stylus entwickelt -, keine Langeweile aufkommt. Bei der Speicherkartenunterstützung ist HP allerdings rückständig: das SDXC-Format wird nicht unterstützt, weshalb sich der interne Speicher von etwa 10 Gigabyte nur um maximal 32 Gigabyte erweitern lässt. Auch kann man keinen USB-Stick an das Pro Slate 8 anschließen.

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht HP Envy Spectre 14 im Test 78,4% Musik ja, Spiele nein - das Ultrabook HP Envy Spectre 14 ist etwas für moderne Musikliebhaber. Spielefans sollten sich…

Testbericht HP Envy x2 im Test 52,2% Das elegante HP Envy x2 zeigt sich im Test zusammen mit Tastaturdock und Eingabestift als komfortables Arbeitsgerät. Testbericht HP Elitepad 900 im Test 53,8% Das Elitepad 900 ist ein optischer Leckerbissen und ein gutes Business-Tablet dank Windows 8 Pro und zusätzlicher…

Testbericht HP Slate 7 im Test 48,4% HP setzt bei seinem ersten Android-Tablet auf Google pur und überlässt die Gestaltung dem Benutzer. Die Hardware zeigt… Riesen-Tablet mit Android HP Slate 17 angekündigt - kommt mit 17-Zoll-Display Das neue HP Slate 17 soll Tablet und All-in-One-PC in einem sein. Dank 17-Zoll-Display soll das Riesen-Tablet neue Nutzungsszenarien ermöglichen.