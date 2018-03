Kompakt-Lautsprecher Magnat Quantum 603 Datenblatt

Mit der von einem Filzstern umgebenen Seidenkalotte profitiert sie technologisch von den edleren 700er und 900er Serien: Die Höhen bleiben dank der Filzbedämpfung weitgehend von schädlichen Kantenreflexionen verschont, da sie gar nicht erst - verstärkt von der Schallwand - dorthin gezwungen werden.

Für ungewöhnlich schmales Budget bietet die Magnat zudem einen audiophilen Schlüsselreiz: die mattweiße Keramikoberfläche auf den Membranen, die man traditionell eher an richtig teuren High-End-Lautsprechern sieht. Diese harte Schicht soll in Kombination mit dem Aluminium darunter für mehr Steiffigkeit und innere Dämpfung des 18-Zentimeter-Tiefmitteltöners sorgen. Der spielt naturgemäß umso sauberer, je weniger Hub er vollführen muss, weshalb unterhalb 60 Hertz die Luft in einem überdimensionierten Bassreflexrohr zum Schwingen gebracht wird.

© Foto: H. Härle Die Quantum mit stattlichem Reflexrohr und gut bestückter Frequenzweiche

Zum sauberen Tiefton trägt aber auch das Gehäuse bei, das im Falle der Quantum 603 ebenfalls keinerlei Sparmaßnahmen offenbart: Beim Klopftest zeigt es sich resonanzhemmend und akustisch weitgehend "tot". Trotzdem bieten die hochglanzlackierte Front und die qualitativ überdurchschnittliche Vinyl-Folie einen überaus lebendigen Anblick.

Im Vergleich zur Dauerreferenz KEF iQ3 (Test in AUDIO 5/06) gab sich die Magnat zwar betont schlank und präsent, umschmeichelte die Hörer aber besonders mit ihrem seidig-transparenten Hochtonbereich. Der erreichte in Wagners "Karfreitagszauber" (AUDIO pure music 1, Sennheiser) eine geradezu betörende Leichtigkeit, wirkte gegenüber der sonor-kräftig aufspielenden iQ3 allerdings auch zu exponiert. Mit viel Raumweite, aber auch ein wenig unverbindlich-distanziert hauchte die Magnat Roberta Flacks "Killing Me Softly" ("Remaster", Warner) in den Hörraum. An Stelle der stattlichen Soul-Sängerin schien eine leicht schmallippige Carla Bruni zu singen.

