© Bose Der erste ernsthafte Bluetooth-Minispeaker ist haptisch State of the Art.

Anzeige

Bose hat ein Gespür für Haptik und Verarbeitungsqualität. Der 230 Euro teure Soundlink Mini wirkt wie für die Ewigkeit gebaut und eignet sich aufgrund seiner Größe immer noch am besten, um beim Klangcheck für ungläubige Gesichter zu sorgen. Eine schicke Ladeschale erleichtert das Auftanken des Akkus, Sprachanweisungen führen durch die simple Installation, obendrein dient der Soundlink Mini auch als Freisprecher fürs Smartphone.

Absolut gesehen also ein Prachtkerl, doch relativ betrachtet ist ihm in diesem Testumfeld massive Konkurrenz entstanden. So können die beiden Chassis auch im Verbund mit zwei unterstützenden Passivmembranen die Physik nicht aushebeln. Um im Bass nicht zu früh in den Limiter zu laufen, verschiebt Bose den Bassfrequenzgang mit zunehmender Lautstärke deutlich nach oben. Klingt der Soundlink bei normaler bis mittlerer Lautstärke noch verblüffend wuchtig, lässt er bei hohen Pegeln den rechten Druck im Bassbereich etwas vermissen. Für Frische in mittleren bis hohen Lagen sorgt hingegen eine Betonung dieses Frequenzbereichs. Objektiv bewertet reicht es damit nicht zu einem Spitzenplatz.

Testergebnisse Bose Soundlink Mini 2 Summe Messtechnik (max. 200) 125 Klang (max. 200) 131 Verarbeitung und Ausstattung (max. 100) 85 Ergebnis (max. 500) 341 connect Test-Urteil befriedigend

Jetzt kaufen Bose ® SoundLink Mini Bluetooth Lautsprecher II… EUR 169,99

Anzeige

Mehr zum Thema Wireless-Boxen JBL Flip 4 im Test JBL macht die dritte Generation des Flip 4 größer und spendiert mehr Wasserschutz. Ob die Neuerungen auch dem Klang zugute kommen, zeigt der Test.

Wireless-Boxen Bose Soundlink Revolve im Test Der Bose Soundlink Revolve ist ein Wireless-Lautsprecher mit 360-Grad-Abstrahlung. Lesen Sie, wie sich der wasserfeste Speaker im Test schlägt. Sprachsteuerung Lautsprecher mit Sprachassistenten: Nicht nur bei Google und… Sprachassistenten finden Sie nicht nur in den Lautsprechern von Google und Amazon. Auch diese Speaker können Sprachbefehle entgegennehmen.

Bluetooth-Aktivlautsprecher Canton GLE 496.2 BT im Test Canton bringt mit der GLE 496.2 BT einen Bluetooth-Standlautsprecher, der sich dank etlichen Anschlüssen perfekt in das Heimkino integrieren lässt. Kompaktlautsprecher Canton A45 BS im Test Zum 45. Firmenjubiläum bewarb Canton einige Sondermodelle, die nur im Direktvertrieb erhältlich sind. Mit der Canton A45 BS folgt jetzt eine…