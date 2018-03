LG V30 vs. Samsung Galaxy S8 (Plus) LG V30 vs. Galaxy S8: Kamera, Betriebssystem und Fazit

Kamera

Beide Galaxy-S8-Modelle verfügen über die selbe Kamera. Dabei handelt es sich um eine 12-Megapixel-Kamera mit einer f/1.7-Blende, die besonders viel Licht einfangen kann. Die Frontkamera löst mit 8 Megapixeln auf, die Blende ist mit f/1.7 identisch. Dual-Pixel-Technologie ermöglicht ein schnelles Scharfstellen des Auto-Fokus. In unserem connect Labortest für Smartphone-Kameras hat die Kamera bei den beiden Samsung-Modellen einige der besten Messwerte geliefert.

LG verdoppelt das Angebot: Das V30 besitzt eine Dual-Kamera (Samsung-Nutzer bekommen diese erst beim Kauf eines Galaxy Note 8), bestehend aus einer 16-MP-Kamera mit einem Winkel von 71° sowie einer lichtstarken f/1.6-Blende und einer 13-Megapixel-Kamera mit 120° Weitwinkel ​und f/1.9-Blende. Die Frontkamera bietet eine Auflösung von 5 Megapixeln und verfügt über ein 90°-Weitwinkelobjektiv sowie eine f/2.2-Blende. LG betont dabei die Fertigung der Kameralinse, da es sich um eine Version aus Glas handelt. Diese soll für präzisere Farbwiedergabe und klarere Bilder sorgen als die bei Smartphones meist üblichen Plastiklinsen.

Anzeige

© Samsung Galaxy S8 und S8 Plus haben eine 12-MP-Kamera, die mit großen Pixeln und einem großen Sensor ausgetattet ist.

Android-Version, Updates und besondere Features

Galaxy S8 und S8+ wurden mit Android 7.0 Nougat ausgeliefert. Das Update für das neue Andoid 8.0 Oreo sollen sie allerdings erst im nächsten Jahr bekommen. Solange ist LG mit dem V30 den beiden eine Nasenlänge voraus, denn das neue Flaggschiff kommt mit Android 7.1.2. In unserem Vergleich zur Update-Politik der Smartphone-Hersteller kommt LG allgemein jedoch nur mit der Wertung "befriedigend" davon. Der Hersteller versorgt oft nur seine Top-Modelle mit Updates und auch diese nur mit einer neuen Android-Version. Samsung gönnt seinen Topmodellen in der Regel zwei neue Android-Versionen. Damit kann man anhand der bisherigen Update-Analysen bei S8 und S8+ sogar auf Android 9 hoffen, während das LG V30 möglicherweise nur Android 8 bekommt.



Das V30 wurde von LG als Daydream-ready ausgewiesen, das heißt es eignet sich zur Nutzung mit Googles VR-Brille Daydream View. Der Support für die VR-Plattform Daydream für das Galaxy-S8-Duo wurde von Samsung nachträglich per Update freigeschaltet. Für den virtuellen Spielspaß ist also bei beiden Herstellern gesorgt. Samsung bietet jedoch auch eine eigene VR-Brille namens GearVR und dazu passend eine 360-Grad-Kamera namens Gear 360.

Seit diesem Jahr hat Samsung auch einen eigenen Sprachassistenten namens Bixby im Programm, für den Galaxy S8 und S8+ sogar eine eigene Taste am Gehäuse erhalten haben. Bixby gibt es allerdings zunächst nur in den Sprachen Englisch und Koreanisch. LG hingegen verzichtet auf eine Eigenentwicklung und gibt dem V30 den Google Assistant mit. Ob man ihn nutzen möchte oder nicht, das bleibt den eigenen Vorlieben überlassen - zumindest aber spricht und versteht dieser Sprachassistent Deutsch.

© Samsung Samsung hat sein eigenes VR-Equipment, bestehend aus Brille und 360-Grad-Kamera. Beides ist mit dem S8 kompatibel.​

Fazit

Das LG V30 präsentiert sich auf den ersten Blick solide und muss sich auch im Vergleich mit dem Platzhirsch Samsung nicht verstecken. Bei so vielen technischen Daten die beinahe eins zu eins übereinstimmen mag die Kaufentscheidung nicht ganz so leicht fallen, wenn man an keine Marke gebunden ist.

An der Qualität des Qualcomm-Chips sowie an RAM und internem Speicher gibt es sicherlich nichts zu meckern, ein starkes Argument könnte auch die Dual-Kamera des V30 sein, die zudem eine noch etwas lichstärkere Blende hat, als das Samsung-Modell. Wer von Samsung eine Dual-Kamera haben will, muss zudem das teurere Note 8 in die Hand nehmen, da das S8+ ohne dieses ein Feature kommt. LG liefert ebenso wie Samsung einen Iris-Scanner, Sprachassistent sowie High-End-Sound dank Marken-Kopfhörern. Der Kritik, die am Display des V30 laut geworden ist, werden wir in unserem Labortest nachgehen, ebenso wie wir natürlich alle anderen Aspekte des Smartphones noch ausgiebig testen müssen.



Der Flaggschiff-Vorgänger LG G6 zeigte sich im Test als gut, aber doch nicht als überragend. Samsungs Galaxy S8+ und S8 konnten sich dagegen Platz 1 und 3 der Bestenliste sichern. Bei LG ist also noch Luft nach oben, aber der erste Eindruck des LG V30 vermittelt Potenzial: Das V30 könnte überzeugen. Wir sind gespannt, welches finale Ergebnis der Labortest bringt und werden dies hier ergänzen.



Unboxing: Samsung Galaxy S8 Quelle: connect Packungsinhalt und Ausstattung des Samsung Galaxy S8 im Unboxing-Video.

Anzeige

Mehr zum Thema Welches Samsung ist besser? Galaxy S7 vs. Galaxy S8: Samsung-Smartphones im Vergleich Ist das neue Galaxy S8 besser als das Galaxy S7? Und wie viel hat sich gegenüber dem Vorgänger verändert? Wir vergleichen die Samsung-Smartphones.

Smartphone LG V30 im Test 84,6% Mit dem V30 will LG ganz nach oben: Kann das High-End-Smartphone den Platzhirschen Samsung, Huawei und Apple Paroli… Firmware-Aktualisierung Galaxy S8 und S8+ Update: Samsung startet Rollout von… Ein frisches Update ist auf dem Weg: Für die Samsung-Smartphones Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus startet der Rollout des Dezember-Sicherheitspatches.

Galaxy S8 kaufen Galaxy S8 für 499 Euro bei Ebay im Angebot Das Galaxy S8 mit 64 GB gibt es derzeit bei Ebay zum Preis von 499 Euro im Angebot. Ebay-Plus-Kunden bekommen noch einmal 15 Euro Rabatt. Galaxy S8 und Galaxy S8+ Galaxy S8: Android-8-Update kommt ohne Project Treble Samsung startet Android 8 auf Galaxy S8 und S8+. Das Update muss allerdings ohne Project Treble auskommen. Was bedeutet das für die Nutzer?