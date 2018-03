© Screenshot WEKA / connect MindNode, hier auf dem iPad, kennt viele Exportformate. Ist eine Empfänger-App installiert, kann man die exportierte Mindmap auch direkt übergeben.

​Sie wissen noch wenig über Mindmaps und wollen das ändern? MindNode ist die ideale App zum Einsteigen. Starten können Sie nämlich in einem beliebigen Textprogramm, idealerweise auf demselben Gerät, auf dem auch MindNode installiert ist. Planen Sie zum Beispiel Ihren nächsten Urlaub. Schreiben Sie alles runter, wie es Ihnen in den Kopf schießt. Jeden Gedanken in eine neue Zeile, Listenformat nicht nötig. Am Ende kopieren Sie einfach den kompletten Text in die Zwischenablage und öffnen MindNode. In das einsame Feld einer neuen, leeren Mindmap schreiben Sie „Urlaub“. Tippen Sie nochmal drauf und wählen aus dem Menü „Einfügen“.​

© Screenshot WEKA / connect Große Mindmaps können auf dem iPhone-Display unübersichtlich werden. Mit der hierarchischen Übersicht in Form einer Liste finden Sie die gesuchte Information unterwegs schneller.

Voila, alle Punkte drin, Ihre erste Mindmap steht. So einfach geht das nicht überall. Jetzt kann man die Ausflugsziele leicht von der Reiseapotheke trennen und mit der Planung beginnen. Impfung auffrischen? Fügen Sie dem Punkt eine Checkbox hinzu und nutzen Sie den Aufgabenfilter. Oder senden Sie ihn direkt aus der App an die Apple Erinnerungen, wo eine neue Liste fortan mit der Mindmap synchronisiert wird. MindNode ist durchdacht und intuitiv bedienbar. Übrigens auch auf dem Mac, wo Tastatur-Enthusiasten nahezu jeden Umbau der Map mit der Tastatur steuern können.​



Die Mac-App lässt sich im Gegensatz zur iOS-Version unter mindnode.com vorab testen, die Vollversion kostet 29,99 Euro. Die universelle iOS-App ist für 9,99 Euro zu haben - angesichts der vielen Features ein Schnäppchen.

Download iOS-Version: MindNode App im iTunes App Store von Apple

