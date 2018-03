© WEKA Media Publishing GmbH connect-Mobilfunk-Netztest 2018 in Österreich.

Seit 2009 berücksichtigt unser großer Netztest auch die Mobilfunknetze in den Alpenländern. Seit diesem Zeitpunkt zählen die österreichischen Netzbetreiber stabil zur Spitzengruppe im Drei-Länder-Vergleich. Und Jahr für Jahr liefern sie sich im eigenen Land ein Kopf-an-Kopf-Rennen auf höchstem Niveau.

All dies ist überaus erfreulich für österreichische Mobilfunkkunden, die zwischen drei starken Anbietern auswählen können – und das zu deutlich günstigeren Tarifen als im benachbarten Deutschland. Nur hohe Roaming-Kosten im Nicht-EU-Nachbarland Schweiz bereiten österreichischen Smartphone-Nutzern häufig Verdruss.​



Immerhin scheinen die österreichischen Betreiber auch solche umstrittenen Erlöse in den Ausbau ihrer Netze zu investieren. Im Herbst 2017 haben die LTE-Netze in Austria einen erfreulich hohen Abdeckungsgrad erreicht. Und dass es gerade dem Testsieger in Österreich gelungen ist, seine Leistungen gegenüber dem Netztest im Vorjahr noch einmal auszubauen, spricht eine klare Sprache.

Umso gespannter waren wir auf die Ergebnisse der Drivetests, die P3 in elf Großstädten und 20 kleineren Städten sowie auf rund 5000 Straßenkilometern Österreichs durchgeführt hat. Walktests liefen in sieben Städten, dazu kommen rund 21 Fahrstunden in verschiedenen österreichischen Zügen.

Sprachverbindungen



Bei der Bewertung von Sprachtelefonaten setzt sich A1 in allen getesteten Szenarien an die Spitze. Bei Top-Ergebnissen über alle Disziplinen ist besonders das Abschneiden bei den Walktests in Großstädten bemerkenswert, wo der Anbieter die volle Punktzahl abräumt. Während A1 seinen Spitzenplatz souverän verteidigt, kämpfen seine Mitbewerber Drei und T-Mobile engagiert um den zweiten Platz. Bei den Walktests in Großstädten liegen sie gleichauf, bei den Drivetests schneidet Drei in Großstädten etwas besser ab, während T-Mobile in Kleinstädten die Nase vorn hat. Auf den Verbindungsstraßen tritt die Rangfolge wieder etwas deutlicher zutage: Die meisten Punkte erzielt A1, mit jeweils einigem Abstand folgen Drei auf dem zweiten und T-Mobile auf dem dritten Platz. A1 Austria ist bislang der einzige Betreiber, der seinen Kunden die moderne VoLTE-Technik anbietet. Kurze Verbindungsaufbauzeiten und hohe Kennzahlen für Sprachqualität belegen, dass sich diese Investition gelohnt hat.

Datenverbindungen

Noch enger beieinander liegen die drei österreichischen Netzbetreiber in der Königsdisziplin Datenfunk. Hier ist in allen getesteten Sparten ein harter Kampf zu beobachten. In den Großstädten erzielt A1 einen leichten Vorsprung vor seinen ebenfalls extrem starken Mitbewerbern. In kleineren Städten ist es bemerkenswerterweise umgekehrt: Hier gehen Drei und T-Mobile gemeinsam in Führung, wobei dieser Schlagabtausch auf einem insgesamt erheblich höheren Niveau als etwa im Nachbarland Deutschland stattfindet. Auf Stabilität und Datendurchsatz der österreichischen Funknetze in Städten dürfen deutsche Kunden durchaus neidisch sein.​



Verbindungsstraßen

Auch der Wettkampf um die besten Onlineverbindungen auf österreichischen Verbindungsstraßen spielt sich auf extrem hohem Niveau ab. Zwar ist hier die Rangfolge A1 – Drei – T-Mobile wieder deutlicher ausgeprägt. Doch auch die dritt-platzierte T-Mobile bietet hier Leistungen, die in Deutschland nur beim Spitzen-Duo zu finden sind. Für vernetzte Mobilität ist Austria bestens gerüstet.

Mobilfunk in der Bahn

Im Vergleich zu diesen Spitzenleistungen sinken die Erfolgsquoten, Qualitätsparameter und Datenraten beim Telefonieren und Surfen in Zügen ein wenig. Doch insgesamt können österreichische Kunden auch mit diesen Ergebnissen durchaus zufrieden sein. Vor allem, wenn sie abermals den Vergleich zum großen nördlichen Nachbarn anstellen. Während A1 seinen Spitzenplatz beim Telefonieren im Zug verteidigen kann, liefert bei Datenverbindungen in der Bahn das Hutchison-Netz Drei leicht bessere Ergebnisse, gefolgt von A1 und schließlich T-Mobile.

Weitere Informationen zum Netztest in Österreich, Deutschland und der Schweiz sowie die Einzelkritiken der Netzbetreiber und detaillierte Ergebnistabellen finden Sie in connect 01/2018 - ab 01.12.17 am Kiosk und über den connect Aboshop zu bestellen.



