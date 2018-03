Bislang war in der Schweiz Swisscom trotz sehr starker Mitbewerber auf den ersten Platz abonniert. Doch es gibt bei den Eidgenossen einen Wechsel an der Spitze.

© connect / WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH connect Mobilfunk-Netztest 2016: Wer hat das beste Handynetz in der Schweiz?

Die Schweizer Anbieter sorgen im connect-Netztest immer wieder für Überraschungen. Traditionell liegt die Messlatte im Land der Eidgenossen ohnehin schon extrem hoch – es war in den vergangenen Jahren keine Seltenheit, dass alle drei Netzbetreiber die Note „sehr gut“ erzielten. Nun haben wir die Anforderungen abermals nach oben angepasst – und dennoch schafft es der diesjährige Testsieger, in dem angelegten 1000-Punkte-Raster knapp über die Marke von 950 Punkten zu klettern und somit erstmals in der Geschichte des Netztests in Deutschland, Österreich und der Schweiz die Wortnote „überragend“ einzuheimsen.

Diese kleine Sensation geht zudem einher mit einem überraschenden Wechsel an der Spitze. Doch auch die beiden anderen Schweizer Kandidaten erzielen immer noch die Note „sehr gut“ – und das alles andere als knapp. Aber eines nach dem anderen.

Sprachverbindungen?

Wie in den anderen getesteten Ländern haben die Teams von P3 auch in der Schweiz die Qualität und Stabilität von Telefonverbindungen im Rahmen ihrer Drivetests und Walktests unter die Lupe genommen. Dabei zeigte sich schnell, dass in den meisten untersuchten Szenarios Sunrise leicht die Nase vorn hat. Recht deutlich gilt das beim Telefonieren aus dem Auto in größeren Städten. In ländlicheren Gebieten (sowohl kleineren Städten als auch auf den getesteten Verbindungsstraßen) schrumpft der Abstand zwischen Sunrise und Swisscom dann allerdings auf ein bis zwei Punkte zusammen.

Bei den Ergebnissen der Walktests in Schweizer Großstädten liegen die Kontrahenten Sunrise und Swisscom sogar gleichauf. Salt bleibt in fast allen Sprachdisziplinen auf Abstand zum Führungsduo, liefert aber dennoch sehr gute Leistungen. Während sich Sunrise? und Swisscom gegenüber dem Vorjahr spürbar verbessert haben, bleibt der früher als „Orange“ bekannte Provider im großen und ganzen auf Vorjahresniveau. In der Schweiz ist Swisscom bislang der einzige Netzbetreiber, der VoLTE unterstützt. Diese moderne Verbindungstechnik, über die ein Teil der Testtelefonate lief, trägt zum exzellenten Abschneiden von Swisscom in der Sprachdisziplin bei. Bei der Endabrechnung dieser Kategorie hat Sunrise dennoch knapp die Nase vorn.

Mobilfunk-Netztest von connect und P3 communications Quelle: connect /WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Hoher Aufwand und ein objektives Testverfahren zeichnen den Mobilfunk-Netztest von connect und P3 communications auch 2017 wieder aus.

Datenverbindungen Die Platzierungen und Tendenzen der Sprachmessungen finden sich fast identisch auch in der Datendisziplin wieder.? Die insgesamt größte Verbesserung gegenüber dem Vorjahr kann in dieser Kategorie Sunrise für sich verzeichnen. Dies zeigt sich deutlich in den Großstädten, wobei der Abstand zur ebenfalls sehr starken Swisscom in den Drivetests noch etwas deutlicher ausfällt als bei den Walktests. So erzielt Sunrise zum Beispiel bei Dateidownloads aus dem Auto und beim Abspielen von Youtube- Videos die beeindruckende Erfolgsquote von 100 Prozent. In kleineren Städten und auf Verbindungsstraßen liegt das Führungsduo in der Datendisziplin hingegen auf fast gleichem hohem Niveau.

Auch bei den Datenmessungen muss sich Salt mit dem dritten Platz zufriedengeben – was aber auch im Fall der Datentests nur bedeutet, dass sich Sunrise und Swisscom gegenüber dem Vorjahresergebnis weiter steigern konnten, während Salt sein ebenfalls hohes Niveau stabil hält. Bedenkt man in diesem Zusammenhang, dass Salt seine beiden starken Mitbewerber nicht zuletzt mit aggressiveren Tarifen angreift, ist auch das? Angebot des Drittplatzierten in der Schweiz hochinteressant – zumal die Ergebnisse von Salt gerade im Vergleich zu anderen Ländern immer noch auf ausgesprochen hohem Niveau liegen.

Mobilfunk in der Bahn?

?Was sich bei den Sprach- und Datenmessungen in größeren und kleineren Städten sowie auf Verbindungsstraßen abzeichnete, gilt auch fürs Telefonieren und Surfen in Schweizer Bahnen: Auch in dieser Disziplin dürfen sich Schweizer Mobilfunkkunden über die besten Ergebnisse ihrer Netzanbieter im Drei-Länder- Vergleich freuen – und zwar mit klarem Abstand.

Es ist in der Tat bemerkenswert, welche hohe Leistung und Zuverlässigkeit die Schweizer Netze gerade bei der anspruchsvollen Nutzung in fahrenden Zügen und angesichts der ohnehin nicht einfachen Schweizer Topologie erreichen. Im Detail liegt beim Telefonieren im Zug Sunrise leicht vorn, während Swisscom in der Bahn minimal bessere Ergebnisse in den Datentests erzielt. Salt belegt in den Schweizer Bahnen sowohl für Sprachtelefonate als auch für Datenübertragungen einen sehr guten dritten Platz.

Weitere Informationen zum Netztest in der Schweiz, in Deutschland und Österreich sowie die Einzelkritiken der Netzbetreiber und detaillierte Ergebnistabellen finden Sie in connect 01/2017 - jetzt am Kiosk und über den connect Aboshop zu bestellen.

