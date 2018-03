Fazit: Topqualität fürs Geld

© Foto: Weka Media Publishing Florian Stein, naviconnect-Redakteur

Käufer eines A8, eines 7ers oder einer S-Klasse bekommen Topqualität fürs Geld. So haben neben den Autos an sich auch die Navi-, Freisprech- und Multimedia-Systeme ein Niveau erreicht, für das nur das obere Ende unserer Punkteskala zum Einsatz kommt.

Mit erstmals überragender Navigation beweist das BMW iDrive, dass es sich lohnt, das (Dreh-Drück-)Rad neu zu erfinden. In Sachen Freisprecheinrichtung ist Audi nach wie vor der Benchmark. Die S-Klasse klingt am besten und ist in allen Disziplinen sehr gut, trotz älterem System.

Interessant: Die Infotainment-Technik aller drei Luxuswagen stammt von Harman/Becker. Für Unterschiede sind also die Vorgaben der Autohersteller verantwortlich - und von denen hat jeder seine eigene Vorstellung von "perfekt".

