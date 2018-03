Smart Switch Mobile: Datenumzug leicht gemacht Datensicherung sowie Übernahmeprozess mit und ohne Cloud

© Weka/Archiv Die PC-Version synct sich auch mit MS Outlook.

Was mitkommt, was auf der Strecke bleibt

Welche Daten im Einzelnen übernommen werden können, hängt unter anderem von der Geräte-Konstellation ab. Smart Switch kümmert sich vornehmlich um die Medieninhalte und die Standard-Apps des älteren Handys. Nachinstallierte Anwendungen wurden in unseren Tests häufig ebenfalls übernommen.

Und Micro-SD-Karten? Deren Inhalte können in dem Verzeichnis "SdCardBackUp" auf dem internen Speicher des neuen Smartphones abgelegt werden. An dem Datenbestand der Speicherkarte des neuen Phones ändert sich durch den Umzug nichts.

Erfolgreiche Übernahmeprozesse

Innerhalb der Android-Welt stehen bei Kontakten, den neuesten SMS-Nachrichten und Dokumenten in gängigen Office-Dateiformaten die Chancen für einen reibungslosen Datenumzug auf ein Galaxy-S-Klasse-Phone gut. Eigene Fotos und Videos sowie DRM-freie, also nicht kopiergeschützte, Musiktitel und Filme dürften ebenfalls unversehrt ihre neue Android-Heimat finden und die dort bereits vorhandenen Medieninhalte ergänzen.



© Weka/Archiv Smart Switch sichert die Daten im Phone auf SD-Karte.

War der Vorgänger ebenfalls ein Galaxy-Phone, geht noch mehr: Smart Switch überträgt dann auch Termineinträge samt Erinnerungen, Playlisten, die Anrufprotokolle, Klingeltöne, Memos, WLAN-Settings (inklusive Passwörter) und weitere Einstellungen. Aus Modellen mit Android Marshmallow (Version 6.0) werden zum Teil sogar App-Daten sowie die Gestaltung des Startbildschirms exportiert.

Und bei Apple iPhones? Auch hier klappte der Datenumzug auf Anhieb. Die im iPhone gespeicherten Medieninhalte steckte Smart Switch beim Galaxy S8 in einen neu erstellten internen Ordner.

Datenübernahme geht auch ohne Cloud

Unsere Export-Import-Experimente haben gezeigt: Datenumzüge auf ein neues Android-Phone können auch ohne die Auslagerung persönlicher Daten in die Wolke gelingen. Smart Switch kann Käufern eines neuen Galaxy-Smartphones eine Menge Arbeit abnehmen. Eines ist aber auch klar: Ganz ohne manuelles Feintuning an den Systemeinstellungen und Apps wird’s auch weiterhin nicht gehen, was manchem Besitzer eines funkelnagelneuen Top-Smartphones ja aber gar nicht so unrecht sein dürfte ...

