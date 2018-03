Stromverbrauch und Speed

In den WLAN-Einstellungen im Menü lässt sich dann beispielsweise die Nachtschaltung aktivieren, sodass sich der Funkteil des Repeaters in dieser Zeit abschaltet, was den Elektrosmog in Grenzen und die Stromrechnung niedrig halten soll.

Dumm nur, dass die Nachtschaltung den Repeater nicht komplett lahmlegt - bislang wird nur die Verbindung zum Accesspoint gekappt, was den Stromverbrauch kaum senkt. Apropos: Im Betrieb genehmigt sich der Repeater etwa moderate 3,7 Watt.

An WLAN-Standards beherrscht der Fritz WLAN Repeater übrigens alles, was derzeit auf dem Markt vertreten ist. Neben den bekannten Standards 802.11b und g gehört dazu der a-Standard oder Draft-N für bis zu 300 Mbit/s auf 2,4 GHz oder auf dem weniger überlaufenen 5-GHz-Band.

