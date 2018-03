© Telekom DSL- und Festnetztest

Den deutlichsten Sprung nach vorn im Ergebnis machte 1&1. Im Vorjahr noch auf dem vierten Platz, dürfen sich die Montabaurer dieses Jahr als Testsieger feiern lassen.

1&1 kauft DSL- und VDSL-Leitungen von den Zulieferern Telekom, Vodafone, O2 sowie QSC zu und vermarktet sie unter eigenem Namen. Dabei betreibt der Anbieter jedoch Teile der Infrastruktur seines Kernnetzes in eigenen Rechenzentren und schließt auch eigene Verträge für die sogenannten Carrier Interconnects, also den Sprachtransport außerhalb seines eigenen Netzes.

Hinzu kommt, dass 1&1 mit seinem "Homeserver", der weitgehend baugleich zur renommierten Fritzbox 7490 ist, auf leistungsstarke Endgeräte an seinen Anschlüssen setzt. Bei alledem bewies der Anbieter aus Montabaur in den letzten Monaten offenbar ein so glückliches Händchen, dass er den Gesamtsieg einstreichen konnte - und dies auch mit überraschend deutlichem Abstand zur diesmal zweitplatzierten Telekom.

Sowohl bei Telefonie und Internet top

Schon seit Längerem schnitt 1&1 insbesondere in der Sprach-Bewertung sehr gut ab - hier profitiert der Anbieter von seiner langjährigen Erfahrung und eigenen Infrastruktur für SIP-Dienste und -Interconnects. Die ermittelten Messwerte zeigen sehr kurze Aufbauzeiten (im Durchschnitt 0,54 Sekunden) bei Verbindungen innerhalb des eigenen VoIP-Netzes. Aber auch Anrufe in andere All-IP-Netze sind sehr schnell (durchschnittlich in 1,88 Sekunden) aufgebaut.

Bei den Datenbewertungen dürften sich die intensive Produktpflege der "HomeServer" und die Erfahrungen beim Hosting von Web-Services und Cloud-Angeboten ausgezahlt haben.

Dies wird zum Beispiel bei den Messwerten bei Downloads mit parallelem Upload deutlich. Auch bei den Webservices und Web-TV kann das 1&1-Netz rundum überzeugen. In der Summe fahren die Montabaurer somit verdient den Testsieg 2015 ein.

connect-Urteil: sehr gut (449 Punkte)

