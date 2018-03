© Apple Apple iPhone 5S

Pro hochwertiges Gehäuse aus Alu und Glas

einhändig sehr gut zu bedienen

brillanter und heller 4-Zoll-TFT-Screen

sehr einfaches Bedienkonzept

Top-Performance, 64-Bit-Prozessor

sehr gute Kamera

volle LTE-Unterstützung

starke Akkulaufzeiten Contra Akku fest verbaut

Speicher nicht erweiterbar

Äußerlich ist das Apple iPhone 5S kaum vom Vorgänger zu unterscheiden und bietet dennoch tiefgreifende Veränderungen in Hard- und Software. Im Vergleich zum iPhone 5 haben sich vor allem Akkulaufzeiten und Kamera verbessert.

Die Funkeigenschaften sind weiterhin mäßig bis schwach, während Gehäuseverarbeitung und Performance nach wie vor zur Spitzenklasse gehören. Fingerabdrucksensor, adaptiver Kamera-Blitz und 64-Bit-Prozessor plus Co-Prozessor machen das 5s zu einem spannenden Zukunftsprojekt, das rundum erneuerte Betriebssystem iOS 7 bringt frischen Wind in die weitgehend statische Benutzeroberfläche.

Verarbeitung: Exzellente Gehäusequalität

Apple bleibt seiner Modellpolitik treu und packt das iPhone 5s in das im Vorjahr eingeführte Alugehäuse des iPhone 5. Neu ist neben dem leicht veränderten Homebutton lediglich die dritte Farbvariante in Gold. Die sieht weniger prollig aus als befürchtet und bietet sich als Alternative zu den Varianten in Schwarz und Silber an.

Apple enthüllt iPhone 5S mit 64-Bit-Chip

Das Gehäuse zeichnet sich durch hohe Verarbeitungsqualität und die ebenso leichte wie flache Bauweise aus. Das kompakte 5s hält sich angenehm und ist problemlos mit einer Hand zu bedienen.

Bewegliche oder abnehmbare Teile finden sich keine. Der SIM-Karten-Slot lässt sich wie bei Apple üblich mit einem speziellen, mitgelieferten Bügel aus dem Gehäuse herausfahren und rastet beim Einschieben sicher ein. Zur Not geht das auch mit einer aufgebogenen Büroklammer.

Lautstärke-, Ein-/Aus- und Stummschalter sind sauber eingearbeitet und bequem zu erreichen. Wir halten fest: An das haptische Erlebnis des iPhone-Designs reicht nur das HTC One heran.

© connect Die wichtigsten Fakten zum iPhone 5S im Überblick.

