Bose Soundlink Revolve im Test

© Bose Den Bose SoundLink Revolve gibt es in Schwarz und Silber. Laut Hersteller hat der Lautsprecher eine Akkulaufzeit von 12 Stunden.

Jetzt kaufen EUR 184,90 Pro bei mäßiger Lautstärke sehr guter Klang

bei mäßiger Lautstärke sehr guter Klang 360-Grad-Abstrahlung

360-Grad-Abstrahlung koppelbar mit zweitem Revolve im Party- und Stereomodus Contra wenig Ausstattung

wenig Ausstattung Ladebasis kostet 29 Euro Aufpreis

Ladebasis kostet 29 Euro Aufpreis Lautstärke begrenzt Fazit AUDIO Klangurteil: 72 Punkte; Preis/Leistung: sehr gut Gut

Anzeige

Das Problem: Was an soll man einem Topseller noch verbessern? Der neue Bose Soundlink Revolve und sein großer Bruder Revolve+ sind jetzt wasserfest, stecken Stürze besser weg, sind echte 360-Grad-Rundstrahler und lassen sich mit einem zweiten Revolve koppeln. Wir haben zum Test ganz frisch den Kleinen bekommen. Fuß und Deckel bestehen aus festem Gummi, der Korpus ist aus Aluminium.



Anschluss findet er über einen Line-In, USB und natürlich über Bluetooth. Der Revolve hat zwar kein Display, aber er spricht zu uns und informiert uns beim Einschalten über den Ladezustand seines Akkus, über eingehende Anrufe – er fungiert auch gerne als Freisprecheinrichtung – und über sonstige Vorgänge. Wir kennen das vom iPod Shuffle. Schnell war die Verbindung zum Mobiltelefon hergestellt. Wir ließen „Smoke On The Water“ von Deep Purple laufen, denn die kleinen Brüllwürfel tun sich mit Rock immer am schwersten. Doch hier kam der Rock-Klassiker klar und differnziert rüber, gar nicht mal schlecht.



© Bose Die Bedienung klappt auch ohne Blick ins Handbuch. Mit der Taste ganz unten am Bedienfeld lässt sich Siri oder Google Now aktivieren, ganz nach Smartphone.

Der Pegel war begrenzt, der DSP fuhr den Bass früh in die Kompression. Das konnte der Revolve+ bei der Präsentation besser. Mehr Volumen, mehr Klang, mehr Akkulaufzeit: 100 Euro extra nimmt Bose für den Revolve+. Hat man zwei, lassen sie sich im Party- oder Stereomodus koppeln. Ersterer spielt auf beiden Revolves dasselbe. Der Stereo-Mode bedarf keiner Erklärung, klingt aber gerade mit dem Großen sensationell gut.

Fazit

Ich habe mich schnell an den kleinen Revolverhelden gewöhnt, den man mühelos überall mit hinnehmen kann, manuelles Multiroom sozusagen. Stöße und ein bisschen Wasser machen ihm nichts aus, und er freut sich über Spielpartner. Nur billig ist er nicht.​​



Deutsche HiFi Tage 2017 - Die Bilanz Quelle: WEKA Media Publishing GmbH Veranstalter, Aussteller und Besucher ziehen Bilanz über die Deutschen HiFi Tage 2017.

Mehr lesen Wireless-Boxen JBL Flip 4 im Test JBL macht die dritte Generation des Flip 4 größer und spendiert mehr Wasserschutz. Ob die Neuerungen auch dem Klang zugute kommen, zeigt der Test.

Anzeige

Mehr zum Thema Bluetooth-Lautsprecher Ultimate Ears UE Wonderboom im Test Der UE Wonderboom ist nicht nur wasserdicht, er kann sogar schwimmen. Wie es um den Klang des Bluetooth-Lautsprechers bestellt ist, zeigt der Test.

Wireless-Boxen JBL Flip 4 im Test JBL macht die dritte Generation des Flip 4 größer und spendiert mehr Wasserschutz. Ob die Neuerungen auch dem Klang zugute kommen, zeigt der Test. Bluetooth-Lautsprecher Dockin D Fine im Test Der Dockin D Fine ist solide gebaut, aber fast zu schwer für den Outdoor-Einsatz. Wie klingt die robuste Bluetooth-Box im Test?

Streaming-Lautsprecher Bluesound Pulse Mini im Test Der Bluesound Pulse Mini ersetzt das Küchenradio, kann aber noch viel mehr. Im Test nimmt es der Netzwerk-Lautsprecher mit ausgewachsenen Anlagen auf. Multiroom-Aktivbox Teufel Stereo M im Test Teufel präsentiert mit der Stereo M eine kompakte Lösung mit Multiroom- und Streaming-Fähigkeiten. Überzeugt der Klang des Lautsprechers im Test?