Kopfhörer AKG K 514 Datenblatt

Kopfhörer AKG K 514

Beim K 514 kann man wahrlich nicht von einem Muskelprotz in Sachen Bass sprechen. In seinem Klangraum hätten also Höhen und Mitten besonders viel Platz, um farbenreich und offen zu klingen, ohne gegen Tiefen an- kämpfen zu müssen - könnte man meinen. Das schafften sie nicht immer. Bei komplexen Passagen mit vielen Instrumenten und Stimmen war er oft überfordert und vermittelte einen engen Raum, in dem alles sehr dicht stand und der Hörer schon mal den Überblick verlor.

AKG K 514

Hersteller AKG Preis 55.00 € Wertung 28.0 Punkte Testverfahren 1.0

