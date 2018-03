Das beste Handy-Netz für Daten und Internet in Deutschland Mobilfunk-Netztest 2017: Datenübertragung in Auto und Zug

© connect / WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH connect Mobilfunk-Netztest 2017 - Mobile Datenübertragung: Wer liefert die beste Leistung in Deutschland?

Die Königsdisziplin im connect- Netztest ist die Datenkommunikation. Nicht nur, dass die hier erzielten Ergebnisse 60 Prozent Anteil an der Gesamtwertung haben. Der von den Kandidaten zu absolvierende Testparcours umfasst auch eine große Zahl praxisrelevanter Anwendungen: So rufen die Smartphones regelmäßig die laut dem anerkannten Alexa-Ranking populärsten Live-Webseiten ab, außerdem die als „Kepler-Seite“ bezeichnete, statische „ETSI-Referenzseite“. Die Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit von Datentransfers überprüfen wir mit Downloads von 3 MB großen und Uploads von 1 MB großen Testdateien sowie mit Messungen, welche Datenmenge bei Übertragungen in zehn Sekunden übers Netz wandert.

Hinzu kommt der Abruf von Videos aus Youtube. Da das beliebte Videoportal mittlerweile nicht mehr zwischen HD- und SD-Videos unterscheidet, sondern die Videoauflösung dynamisch an die Übertragungsbandbreite anpasst, untersuchten wir hier neben Erfolgsquote und Zeit bis zum Wiedergabestart auch, welcher Anteil der Videoausspielungen ohne Unterbrechung durchlief und welche durchschnittliche Bildauflösung beziehungsweise Zeilenzahl die Videos aufwiesen.

Alle diese Punkte prüften die beiden P3-Testautos im Rahmen der Drivetests sowie das Walktest-Team zu Fuß. Die Datenmessungen in Deutschland erfolgten mit dem LTE-Cat.6- Phone Samsung Galaxy Note 4.



Sehr starke Telekom

In Großstädten zeigten sich ähnliche Ergebnisse wie in der Sprachkategorie: Auch hier führt eine sehr starke Telekom, Vodafone folgt mit starken Werten auf dem Fuß, O2 landet abgeschlagen auf Platz drei. Einzelanalysen belegen, dass sich Vodafone im Vergleich zum? Vorjahr in der Datendisziplin deutlich verbessern konnte – womit der Düsseldorfer Anbieter seinen Rückstand in der Sprach-wertung ein Stück weit ausgleichen kann. Besonders gute Ergebnisse erzielt Vodafone beim Abruf von Youtube-Videos, wo die Düsseldorfer zum Teil mit der Telekom gleichziehen. Dennoch reicht es für Vodafone auch in der Datendisziplin nicht für einen Teilsieg. Dies erklärt sich durch einen Rückstand gegenüber dem Bonner Primus beim Abruf von Webseiten sowie etwas geringer ausgeprägt bei den Uploads und Downloads von Dateien.

Bei O2 fallen diese Defizite jedoch noch deutlicher aus. Gelingen im Rahmen der innerstädtischen Walktests im Telekom-Netz beispielsweise 99,3 Prozent der Abrufe von Live-Webseiten, und bei Vodafone 98,5 Prozent, sinkt dieser Wert im Netz von Telefónica auf 91,3 Prozent. Zu Fuß in Großstädten scheitert im O2-Netz demnach knapp jeder zehnte Webseiten-Aufruf – das ist im Alltag deutlich zu spüren.

Mobilfunk-Netztest von connect und P3 communications Quelle: connect /WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Hoher Aufwand und ein objektives Testverfahren zeichnen den Mobilfunk-Netztest von connect und P3 communications auch 2017 wieder aus.

Auch die Betrachtung von Messwerten wie den Erfolgsquoten und Durchschnittsgeschwindigkeiten von Datei- downloads liefert in den großstädtischen Drive- und Walk-tests das in diesem Jahr typi-- sche Bild: Die Telekom liegt vorn, Vodafone nicht allzu weit dahinter und O2 klar auf dem letzten Rang. So laufen Datei-downloads laut der Ergebnisse unserer Walktests im Telekom-Netz in 90 Prozent der Fälle mit einer Datenrate von mehr als 13578 kbit/s, bei Vodafone mit mehr als 6801 kbit/s und bei O2 nur mit mindestens 1568 kbit/s – und somit bei letzterem Kandidaten mit nicht viel mehr als einem Zehntel der Geschwindigkeit des Testsiegers Telekom.

Drivetests in Kleinstädten

Die Drivetests in Kleinstädten liefern kein anderes Ergebnis: Die besten Messwerte erzielt auch hier die Telekom, Vodafone folgt mit deutlichem, aber nicht riesigem Abstand – und Telefónica landet erneut auf dem letzten Platz. Wie auch bei den innerstädtischen Drivetests sind die Erfolgsquoten bei Webseiten- Abrufen übers O2-Netz zwar schlechter als beim Führungsduo, aber besser als bei den Walktests. Ähnliches gilt für Downloads und Uploads.

Vodafone präsentiert sich auch in Kleinstädten als Youtube-Star und liefert in dieser Disziplin Top-Ergebnisse, die auf einem Niveau mit dem Testsieger Telekom liegen. Beide Netzbetreiber scheinen ein sehr leistungsfähiges „Peering“ mit dem Ausspiel-Netzwerk (Content Delivery Network) von Googles Videoplattform zu haben.

Das insgesamt schwache Abschneiden von O2 lässt sich zum Teil durch den derzeit auf Hochtouren laufenden Zusammenschluss mit dem ehemaligen E-Plus-Netz und den dabei auftretenden Verwerfungen erklären. Während sich O2 in der Sprachdisziplin zumindest verbessern konnte, zeigt der Netztest für diesen Anbieter in der Daten-kategorie eine Stagnation.

Den ausführlichen Artikel zum Netztest mit Einzelkritiken der Netzbetreiber und detaillierten Ergebnistabellen finden Sie in connect 01/2017 - jetzt am Kiosk und über den connect Aboshop zu bestellen.

