Dass Qobuz dieses Jahr auf der HIGH END in München mit einem Messestand präsent war, zeigt, welche Zielgruppe der französische Musikanbieter im Visier hat. Seit dem Start 2008 stand das Angebot immer im Zeichen der besten Audioqualität. Mehr als 45.000 Alben in HiRes, handverlesene Musikvorschläge und ein Magazin mit aufwendigen, redaktionell bearbeiteten Inhalten soll vor allem anspruchsvolle Musikliebhaber überzeugen.

© Qobuz Streaming-Dienst Qobuz.

Qobuz bietet Streaming und Downloads; man hat also jederzeit die Möglichkeit, die gehörte Musik auch direkt zu kaufen. 2015 musste der Dienst einen finanziellen Engpass überwinden und konzentriert sich momentan auf Westeuropa. Das Angebot überzeugt mit der Kombination aus Download- und Streaming-Portal und einem Blick in die Zukunft. Der Name stammt von einem traditionellen Instrument aus Zentralasien und Kasachstan.

Auch Tidal sieht sich, genau wie Qobuz, als Premium-Dienstleister und wird medienwirksam als "Musikdienst in Künstlerbesitz" vermarktet. Aspiro, ein skandinavisches Medientechnikunternehmen, hatte in Europa seit Anfang 2010 den Musik-Streamingdienst WiMP (Wireless Music Player) betrieben und richtete Tidal als Angebot für den nordamerikanischen Markt aus.

© Tidal Streaming-Dienst Tidal.

Dort ging der Dienst Ende 2014 an den Start, kurz darauf übernahm jedoch der Rapper Jay Z das gesamte Unternehmen, führte WiMP und Tidal zusammen und beteiligte mehrere namhafte Künstler. Dadurch soll ein nachhaltiges Geschäftsmodell "von Künstlern für Künstler" sichergestellt werden.

Tidal wirbt als Premium-Anbieter mit bester Tonqualität, erstklassiger Berichterstattung und Zugang zu exklusiven Inhalten. Zudem kooperieren Tidal und Roon. Das Angebot ist einen Versuch wert.

