Selfie-Kameratest: Schlechte Lichtverhältnisse

Viele Selfies entstehen spontan abends beim Ausgehen. Der Testaufbau mit 190 Lux simuliert die schummrigen Lichtverhältnisse.

Oberklasse

Wenig Licht ist Gift für jede Kamera, entsprechend trennt sich die Spreu vom Weizen. Das Pixel XL ist hier einsame Spitze. Um die Lichtempfindlichkeit des Kamerasystems zu erhöhen, hat die Automatik des Google-Smartphones die ISO-Empfindlichkeit im Vergleich zum Tageslicht von 100 auf 225 mehr als verdoppelt.

Das Problem: Mit der Empfindlichkeit steigt auch die Fehleranfälligkeit, sodass Bilddetails schneller verloren gehen und der Anteil der Störpixel, die in Farbe und Helligkeit vom eigentlichen Bild abweichen, zunimmt. Dieses sogenannte Bildrauschen ist unvermeidlich und steigt proportional zur abnehmenden Lichtmenge. Die Bildbeispiele zeigen das sehr gut: Die Farben sind blasser, die Oberflächen wirken körniger und weniger strukturiert. Dennoch lässt sich festhalten, dass das Pixel 2 XL am besten mit den schwierigen Bedingungen umgehen kann, auch im Schummerlicht geknipste Selfies sind noch brauchbar.

Googe Pixel 2 XL

© WEKA Media Publishing GmbH Schlechte Lichtverhältnisse - Oberklasse

Mittelfeld

Die Darstellung kann man noch akzeptabel nennen, allzu hohe Ansprüche an die Fotos sollte man aber nicht haben.

Das Nokia 8 schraubt die ISO-Empfindlichkeit auf 400 hoch und erreicht damit die höchste Bildschärfe in diesem Vergleich. Die Darstellung ist zwar sehr kontrastreich, allerdings verschwinden feine Strukturen infolge des verstärkten Bildrauschens im Pixelbrei. Die 8-Megapixel-Kamera des Mate 10 Pro schneidet noch schlechter ab, weil der Rauschanteil vergleichbar hoch ist, die Kontraste aber weniger ausgeprägt sind und somit noch mehr Details verloren gehen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass abgesehen vom Galaxy S8, das qualitativ fast an das Pixel heranreicht, kein Modell im Mittelfeld eine besonders gute Figur abgibt. Wenn es dunkel wird, sind die geknipsten Selfies ein gutes Stück entfernt von dem, was man von der Smartphone-Hauptkamera gewohnt ist.

Sony Xperia XZ1

Samsung Galaxy S8

Nokia 8

Huawei Mate 10 Pro

© WEKA Media Publishing GmbH Schlechte Lichtverhältnisse - Mittelfeld

Abgeschlagen

Jetzt wird es pixelig: Deise Spartphones haben massive Probleme, wenn es dunkel wird.

LG steht nicht mehr alleine da, bei wenig Licht brechen mehrere Modelle regelrecht ein. Uns hat vor allem das schlechte Abschneiden von HTC überrascht: Während die 16-Megapixel-Kamera des U11 bei Tageslicht eine starke Performance zeigt, sinkt das Niveau rapide, sobald Licht fehlt. Die Stein- und Grasstruktur, die fast nicht mehr zu erkennen ist, wurde mit dem Galaxy A5 2017 geknipst, die Gesichter, die so verrauscht sind, dass sie in Richtung eines abstrakten Kunstwerkes gehen, mit einem iPhone X. Am Beispiel des Galaxy A5 (16 Megapixel) kann man sehen, dass eine hohe Auflösung allein nichts über die Bildqualität aussagt. Oberhalb der 8-Megapixel-Schwelle ist qualitativ alles möglich.

HTC U11

Huawei Mate 10 Lite

Motorola Moto Z2 Force

Samsung Galaxy A5 2017

Apple iPhone X

© WEKA Media Publishing GmbH Schlechte Lichtverhältnisse - Abgeschlagen

