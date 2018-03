Music-Apps

Musik hören? Pah! Viel zu langweilig! Selbst ist der Mann oder die Frau! Also schnell in die Tasche greifen und schon kann es losgehen. Alles, was Sie benötigen, ist ein Handy mit den Betriebssystemen Symbian, Android oder ein iPhone beziehungsweise ein iPod touch mit der aktuellen Mac-OS-Software.

Das Angebot im App Store ist am größten

Doch bevor Sie die Charts mit Ihrem neuen Hit stürmen können, müssen erst einmal virtuelle Instrumente her. Und die gibt's in den vier Online-Stores von Apple (App Store), Google Android (Android Market) und Nokia (Ovi- und N-Gage-Store). Das Angebot in den Online-Stores reicht von Fun-Spielen wie Guitar Hero über Programme, mit denen sich klassische Instrumente wie E-Gitarre, Bass oder Schlagzeug nachspielen lassen, bis hin zu komplexen Synthesizer-Tools für ambitionierte Hobby-DJs. Dabei muss man lediglich tief in die Tasche greifen, um das Smartphone zum Komponieren herauszuholen, denn die Tools sind nicht allzu teuer: Die Preisspanne für die Apps reicht von 79 Cent bis 12 Euro. Viele Apps lassen sich zudem erst einmal als kostenlose Demoversion downloaden.

Leider ist das Angebot in den drei Stores sehr unterschiedlich: Während sich im App Store von Apple eine richtige Flut an Musik-Software tummelt, müssen sich die Nutzer von Google-Android und Nokia mit einer deutlich kleineren Auswahl begnügen. So fanden sich im Ovi- und N-Gage-Store zusammen nur drei einsame Apps : Davon zwei Gitarren-Apps und eine Klavier-App - hier ist eindeutig Luft nach oben. Doch kein Grund zur Panik: In unserer Auswahl ist mit Sicherheit für jeden Geschmack die richtige App dabei.

