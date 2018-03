Die Idee von Near Field Communication: Wenn man beispielsweise ein NFC-Handy zum Bezahlen nutzen soll, muss das möglichst einfach gehen. Und was wäre einfacher, als das Mobiltelefon an eine markierte Fläche etwa am Fahrkartenautomaten zu halten und mit einem Knopfdruck die Abbuchung des Ticketpreises am S-Bahn-Automat zu bewilligen?

Anzeige

© Foto: Nokia NFC-tauflich: Das Nokia 6131 beherrscht die Nahfunk-Technik

NFC-Pilotprojekte laufen bereits in der Bodensee-Metropole Friedrichshafen, wo die Telekom die T-City ausgerufen hat und unter anderem NFC im Feldversuch testet. Aber NFC eignet sich nicht nur zum Bezahlen. Auch um die für unerfahrene Nutzer nicht intuitiv lösbare Bluetooth-Kopplung zu ersetzen, ist NFC ideal.

Der Drahtlos-Avantgardist Parrot bietet bereits heute mit dem Aktivlautsprecher Party NFC (siehe connect 6/08) ein Seriengerät an, das sich mithilfe des Ultra-Nahfunks mit einem Handy als Bluetooth-A2DP-Musikzuspieler verbinden lässt. Dieses Verfahren lässt sich künftig auch bei der gewöhnlichen Kopplung eines Handys mit einem Headset, Freisprecher oder auch einem anderen Handy einsetzen.

Vielfältige Anwendungen

Die Anwendungen sind vielfältig: Mögliche Szenarien sind der Austausch von Telefonnummern, Bildern und Musikdateien. Auch die erwähnte Authentifizierung zwischen zwei Geräten, also die Bluetooth-Kopplung, ist möglich. Und natürlich soll NFC zukünftig auch zum Ticketing und sogar zur Zugangskontrolle dienen.

Um missbräuchlicher Nutzung vorzubeugen, müssen sich bei einer NFC-Verbindung die Geräte bis auf wenige Zentimeter nahekommen. Aktuell gibt es aber erst ein käufliches NFC-Handy, das Nokia 6131.

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.