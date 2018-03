Wasserschutz bei aktuellen Smartphones

© Hersteller Welchen Wasserschutz bieten aktuelle Smartphones wie das iPhone 7 oder Galaxy S8?

Anzeige

Hier sehen Sie, welche aktuellen Smartphones einen Wasserschutz bieten – und was dazu im Kleingedruckten des Herstellers steht. Bemerkenswert: Ein Wasserschaden ist bei allen Anbietern von der Garantie ausgeschlossen.

Apple iPhone 7 & 7 Plus

Die Modelle iPhone 7 und 7 Plus sind die ersten Smartphone-Exemplare aus dem Hause Apple, die mit einer Schutzklassenzertifizierung aufwarten. Sie sind vor Spritzwasser und Staub geschützt und nach IP67 klassifiziert. Einschränkungen gegenüber speziellen Flüssigkeiten sind in den AGB nicht zu finden, dafür der Hinweis, dass der Wasser- und Staubschutz nicht dauerhaft ist und als Resultat normaler Abnutzung geringer ausfallen kann.

LG G6

Bei ihrem brandneuen Flaggschiff LG G6 setzen die Koreaner von LG zum ersten Mal auch auf einen Schutz gegen Wasser. Das Topmodell besitzt eine IP68-Zertifizierung und ist damit sowohl staubdicht als auch gegen Untertauchen in bis zu 1,5 Meter tiefem Wasser für 30 Minuten geschützt. Zudem gibt es den Hinweis, dass nach Kontakt mit Flüssigkeiten das Gerät abgespült und abgetrocknet werden soll. Das Aufladen im nassen Zustand ist nicht zulässig.



Sony Xperia XZ-Modelle

Sony stattet seine Top-Smartphones bereits seit einigen Gerätegenerationen mit einem Wasserschutz aus. So kommen die Xperia-Z3- und Z5-Modelle sowie das Xperia X Performance​ mit einer Schutzklasseneinstufung daher. Diese fehlt auch bei der aktuellen Xperia-XZ-Serie​ nicht. Trotz einer IP68-Angabe dürfen die Modelle aber nicht komplett in Wasser untergetaucht werden. Die Wasserart ist bei Sony mit Süßwasser definiert.

Samsung Galaxy S8 und S8+

Die Samsung-Elite ist bereits seit dem Galaxy S5​ mit einem Wasserschutz ausgestattet, damals noch mit richtigen Abdeckungen. Bei den Galaxy-S6-Modellen​ verzichteten die Koreaner darauf, um das Prinzip bei den immer noch sehr beliebten Galaxy-S7-Modellen​ wieder einzuführen. Auch die Galaxy-S8-Serie​ bietet die IP68-Schutzklasse. Die Bedingungen sind dieselben wie bei den aktuellen Modellen der Galaxy-A-Serie.



Unboxing: Samsung Galaxy A5 (2017) Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH / connect Wir zeigen Ihnen das neue Samsung Galaxy A5 aus dem Modelljahr 2017 im Unboxing-Video.

Samsung Galaxy A5 und A3 (2017)

Samsung hat dieses Jahr zum ersten Mal auch seine Mittelklassemodelle Galaxy A5 (2017) und A3 (2017)​ mit einem Wasserschutz ausgestattet und bringt diesen Mehrwert so auch in eine eher bezahlbare Kategorie. Samsung garantiert den IP68-Schutz bei dauerhaftem Untertauchen in 1,5 Meter Wassertiefe für 30 Minuten. Der SIM- und/oder Speicherkarten-Slot des Smartphones muss dabei natürlich geschlossen sein.​

HTC U11

HTC meldet sich nach einer Durststrecke mit dem Topmodell HTC U11​ im Markt zurück. Der Newcomer konnte nicht nur im connect-Test überzeugen, sondern bietet zudem auch eine IP67-Klassifizierung des schicken Gehäuses. Es soll Staub, Spritzer und bis zu 30 Minuten in maximal 1 Meter tiefem Wasser aushalten. Wie bei Apple gibt es zudem den Hinweis, dass normale Abnutzung die Wasserabweisung über die Zeit verringern kann.​



Anzeige

Mehr zum Thema Datenschutz 10 Tipps gegen Datenklau vom Smartphone oder Tablet Zehn systemübergreifende Tipps, wie Sie mit etwas mehr Aufwand den Datenklau vom Smartphone oder Tablet erschweren.

Tarife, Sicherheit, Datenverbrauch, Zubehör 15 Tipps: Urlaub mit dem Smartphone Günstig telefonieren und surfen, Entertainment und erstklassige Urlaubsfotos - wir zeigen, wie Sie das Smartphone im Urlaub optimal nutzen können. SAR-Wert und Strahlungsfaktor Fragen und Antworten rund um Handystrahlung Die möglichen Gefahren von Handystrahlung verunsichern viele Menschen. Wir beantworten Leserfragen zum SAR-Wert und zum normierten Strahlungsfaktor.

Sicherheits-Tipps Smartphone-Sicherheit: Schutz vor Hackern und Malware Auch Smartphones können Ziele von Hackerangriffen und Malware werden. Dabei kann man schon mit einfachen Maßnahmen die mobile Sicherheit erhöhen. Reparatur-Guide Smartphone reparieren leicht gemacht Smartphone-Schäden sind ärgerlich und können ganz schön ins Geld gehen. Oft lässt sich aber auch einiges sparen. Wir zeigen Ihnen wie!