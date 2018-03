Apple Car Play im Hands-on-Test

© Archiv Apple Car Connect

Seit Apple im März 2014 die Funktion Car Play in das Betriebssystem iOS 7.1 integriert hat, gab es zwar einige Studien und Demos zu bewundern, doch in freier Wildbahn oder gar im Auto hat noch niemand Car Play ausprobieren können. Doch das Warten hat ein Ende - bald.

Ab Herbst im Handel

Der Autoradio-Hersteller Alpine hat uns exklusiv die Möglichkeitgegeben, das Entwicklungsmuster eines der ersten Nachrüst-Radios mit Car Play unterPraxisbedingungen auszuprobieren - das Alpine ILX-700, das voraussichtlich im Spätsommer auf den Markt kommt. Der Preis des Geräts steht noch nicht fest - wir vermuten einen Betrag zwischen 500 und 700 Euro.

Car Play ist Apples Antwort auf Mirrorlink und die Bemühungen der Autohersteller, mit proprietären Lösungen Apps vom Smartphone auf den großen Bordmonitor zu übertragen. Dabei geht Car Play wesentlich weiter: Die Apps werden nicht einfach nur gespiegelt oder wie mit einem Videoausgang auf den Monitor übertragen, sondern jede App erhält ein eigenes Layout und Steuerelemente, die speziell für die Benutzung im Auto ausgelegt wurden. Entsprechend überwacht Apple die Car-Play-Umsetzungen denn auch mit gewohnter Strenge.

Der Unterschied ist deutlich: Wo bei anderen Lösungen Eingaben verzögert verarbeitet werden oder die Grafik aufgrund der Skalierung unscharf wirkt, funktioniert Car Play wie aus einem Guss: Einfach das iPhone anschließen, und nach wenigen Sekunden erscheint die Oberfläche - gestochen scharf und an das Autodisplay angepasst. Eingaben auf seinem Touchscreen setzte das Alpine postwendend um - ganz wie man es vom iPhone gewohnt ist.

Die Apps sehen hingegen komplett anders aus, vor allem die Sprachbedienung Siri spielt eine große Rolle: Beim Klick auf die Icons "Telefon" und "Nachrichten" startet das System direkt mit der Spracheingabe. Wer das nicht will, kann mit einem weiteren Klick in die Listenansicht wechseln, die bei der Telefon-App noch mit den bekannten Optionen daherkommt. Nachrichten hingegen werden ausschließlich vorgelesen.

Eingeschränkte Auswahl

Ansonsten ist die Auswahl an Apps noch ziemlich beschränkt: Die Punkte "Musik" und "Podcasts" bieten das, was man erwartet und vom iPhone kennt, die Karten-App entpuppte sich als Abwandlung der iPhone-Navigation. Auch hier steht Siri bei der Zieleingabe Gewehr bei Fuß, jedoch erlaubt Apple zudem die herkömmliche Eingabe via Tastatur. Wer Musik über eine andere App hört (das iPhone bleibt auch im Car Play-Modus bedienbar), kann sich die aktuellen Titelinformationen unter "Sie hören" anzeigen lassen. Über das "Alpine"-Icon gelangt man in das Autoradio-Menü zurück, wo ein UKW-Tuner und diverse Hi-Fi-Sound-Optionen (die über eine Smartphone-App gesteuert werden) zur Verfügung stehen.

Zunächst dürfen nur ausgewählte Entwickler Apps für Car Play anpassen - doch wenn Apple diese Vorgabe lockert, wird der Siegeszug von Car Play im Auto nicht aufzuhalten sein.

