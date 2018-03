Beats Solo 3 Wireless im Test

© Beats Beats Solo 3 Wireless

Jetzt kaufen EUR 209,00 Pro sehr lange Laufzeit

sehr lange Laufzeit einfache Bedienung mit Apple-Geräten

einfache Bedienung mit Apple-Geräten kräftiger Bass

kräftiger Bass viele Farben Contra Lautstärke nur per Sprachbefehl oder am Zuspieler einstellbar Fazit AUDIO Klangurteil: 68 Punkte; Preis/Leistung: sehr gut Gut

Schick waren sie schon immer, die Kulthörer der Firma Beats by Dr. Dre. Das Design: wie aus dem Windkanal. Das Logo: fast schon ein Statussymbol. Der Klang überzeugte nicht immer, doch das soll die neueste Generation der Solo-Reihe nun ändern.

Der drahtlose Beats Solo 3 Wireless wurde komplett überarbeitet und kommt nun mit dem W1-Chip von Apple. Ja, das ist der Chip, der auch in den Apple AirPods Dienst tut. Das Besondere ist seine Bedienung: Es gibt nur einen Knopf zum Ein- und Ausschalten sowie eine Taste an der linken Kapsel. Ein Druck darauf, und der gerade laufende Song pausiert oder läuft wieder an. Klickt man hier zweimal, springt man zum nächsten Stück, mit einem Dreifachklick geht’s zum Song davor. Das war’s schon.



Und wie ändert man die Lautstärke? Genau wie bei den AirPods ist dafür die digitale Sprachassistentin Siri zuständig: Man aktiviert sie mit einem langen Druck auf die Taste. Nun sagt man einfach „lauter“ oder „leiser“ und Siri verstellt die Laustärke dementsprechend. Das fühlt sich futuristisch an und klappte im Test prima, hat in der Praxis aber zwei Nachteile: Es funktioniert nur mit Apple-Geräten wie iPhone, iPad oder Mac. Und im täglichen Leben ist das Gespräch mit Siri eher peinlich. Sensationell zeigte sich die Akkulaufzeit: 50 Stunden ermittelte unser Labor.



Hörtest

Der Sound ist inzwischen auf einem ordentlichen Niveau angelangt. Die Bässe tönten kräftig, blieben aber päzise. Tonal war der Hörer warm abgestimmt, wirkte aber teilweise etwas verhangen. Per Kabel angeschlossen besserte sich das, es klang transparenter und leichtfüßiger.

Fazit

Hier geht es nicht um den besten Klang, der Solo 3 Wireless hat andere Stärken: Die Bedienbarkeit über Siri ist modern und klappte tadellos, der schnelle Wechsel zwischen Zuspielern ist ein Traum. 40 Stunden Akkulaufzeit verspricht Apple, im Praxistest waren es sogar deutlich mehr als 50 Stunden. Beeindruckend!



