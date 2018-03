Panasonic KX-TGE220 im Test Datenblatt Wertung

Leichte Bedienung Unterstützung für Hörgeräte Contra Nur eine Nummer pro Telefonbucheintrag 78,4%

Panasonic KX-TGE220 im Test: Panasonic positioniert sein KX-TGE220 (50 Euro) vor allem als Seniorentelefon - wobei es grundsätzlich für jeden interessant ist, der ein einfach zu bedienendes Schnurlostelefon mit großen Tasten zum günstigen Preis sucht. Hörgeräteträger profitieren von der Unterstützung für Hörhilfen gemäß HAC-Spezifikation.

Ausstattung: Samt Babyphone und Rufnummernsperre

Im Preis ist auch der Anrufbeantworter in der Basisstation mit 40 Minuten Kapazität schon drin. Das 1,7-Zoll-Monochrom-Display (4,4 cm) zeigt einfache Icons und in den meisten Modi zwei Textzeilen. Außer Babyphone- und Wecker-Funktion sind einige Panasonic-Besonderheiten an Bord. Da wären die per Sprachansage unterstützte Anruferkennung, die zuschaltbare Klangverbesserung, Benachrichtigungsanrufe bei neuen Nachrichten auf dem Anrufbeantworter sowie die Unterstützung für bis zu vier DECT-Schlüsselfinder des Typs KX-TGA 20EX (20 Euro). Bis zu 50 unerwünschte Rufnummern lassen sich in eine Sperrliste eintragen. Insgesamt fasst das Telefonbuch 150 Einträge, allerdings nur mit jeweils einer Rufnummer.

© Panasonic Einfach und klar: In der Hauptebene unterstützt Panasonic die Menüeinträge mit gut erfassbaren Icons.

Labormessungen: Der Klang gefällt

Im connect-Messlabor überzeugten die Standby-Zeit von fast 15 Tagen (6,5 Tage bei Full-Eco) und die Dauergesprächszeit von über 17 Stunden. Auch der Klang meisterte knapp die Hürde zur Teilnote "gut" und ist somit einen Hauch besser als beispielsweise beim Gigaset CL540A oder beim Telekom Speedphone 10.

