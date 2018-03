Wer sagt, dass eine Plug-Play-Freisprecheinrichtung nicht gut aussehen kann? Southwing bestimmt nicht. Denn deren Modell SF605 (89 Euro) besticht mit extravaganter Optik. Die Freisprechflunder schmiegt sich geradezu an die Sonnenblende und fällt in einem dunklen Innraum kaum als Fremdkörper auf.

Southwing SF605 im Test Datenblatt

© Archiv Testbericht Southwing SF605

Doch auf das Lob folgt gleich die Schimpfe: Das glänzende Plastik nimmt Fingerabdrücke dankbar entgegen, die kleinen seitlichen Drücker für die Lautstärkeregelung sieht man nicht - und treffsicher zu bedienen sie sind auch nicht. Ganz anders dagegen die Rufannahmetaste: Diese erstreckt sich fast über die gesamte Oberfläche der Southwing-Fresprecheinrichtung und ist folglich nicht zu verfehlen. Wie die wenigen Tasten schon andeuten, ist die Ausstattung der Southwing etwas sparsam.

Immerhin hat die Southwing ein paar Statusleuchten spendiert bekommen. Doch im Alltag kann man mit ihr dann eben doch nur Anrufe annnehmen, ablehnen, die Wahl wiederholen und die Sprachanwahl des Handys nutzen. Nummern ohne Stimmabdruck lassen sich bei ihr nur via Handy anrufen - und das darf der Steuermann während der Fahrt ja nicht in die Hand nehmen. Erfreulich an der Southwing ist auch ihre Bedienungsanleitung: Die Texte sind in ordentlichem Deutsch verfasst und gut verständlich.

Doch so verständlich die Bedienungsanleitung auch sein mag, im Auto klingt die Southwing ziemlich dünn und mitunter sogar unangenehm scharf. Auf der Autobahn ist sie kaum bis gar nicht verständlich, da ihre Maximallautstärke viel zu gering ist. Im Festnetz macht sie einen erheblichen besseren Eindruck: Dort stören praktisch keine Hintergrundgeräusche, und wäre das Gegensprechen nicht sehr abgehackt, wäre die Leistung an diesem Ende der Leitung nahezu makellos.

Anzeige

Southwing SF605

Hersteller Southwing Preis 89.00 € Wertung 329.0 Punkte Testverfahren 1.0

Anzeige

Mehr zum Thema Testbericht Seecode Vossor Business im Test 77,8% Ausgefallen, aber gelungen: Der 149 Euro teure Freisprechspiegel kann sich sehen und hören lassen.

Testbericht Seecode Wheel im Test 76,0% Eine ausgefallene Lösung: Die 149 Euro teure Seecode wird einfach ins Lenkrad geklemmt. Testbericht Parrot Minikit Plus im Test 80,8% Das Parrot Minikit Plus bietet überzeugende Sprachsteuerung zum günstigen Preis. Das zeigt unser Test.

Testbericht Supertooth HD-L im Test 72,4% Die 75 Euro teure Supertooth HD-L gibt sich dank sprachgeführtem Menü redefreudig. Wir haben das Bluetooth-Car-Kit… Testbericht Bury CC 9068 App im Test 86,4% Die Bury CC 9068 App ist die erste Freisprechanlage, die über eine eigene App das Smartphone-Display zur Steuerung…