Selfie-Kameratest: Sehr gute Lichtverhältnisse

Tageslicht bietet kein optimales, aber ein sehr gutes Umfeld zum Fotografieren. Der Testaufbau mit 750 Lux stellt diese typische Lichtsituation nach.

Oberklasse

Die Frontkameras einiger Smartphones können fast mit einer guten Hauptkamera mithalten.

Die hier versammelten Smartphones zeichnen sich durch eine hohe Bildschärfe aus, die gleichmäßig verteilt ist. Nur beim Galaxy S8 nimmt sie zu den Rändern hin ab – wahrscheinlich, weil die Automatik so eingestellt ist, dass immer der Mittelbereich fokussiert wird. Das U11 und das XZ1 profitieren von der hohen Auflösung des Sensors (16 und 13 Megapixel).

Der Software der genannten Modelle gelingt es allerdings nicht so gut wie dem Pixel 2 XL, feine Strukturen in Bereichen mit einem niedrigen Kontrastumfang herauszuarbeiten. Hier zeigt das Google-Phone mal wieder seine Klasse. Auffällig bei allen sind kissenförmige Verzeichnungen – hier gelingt es der Software nicht, die linsenbedingten Verzerrungen sauber zu korrigieren.

Google Pixel 2 XL

Sony Xperia XZ1

Samsung Galaxy S8

HTC U11

Mittelfeld

Diese Smartphones haben sichtbare Darstellungsprobleme, die vor allem auf zwei Ursachen zurückgehen.

Das Nokia 8 und das Mate 10 Pro können in puncto Bildschärfe gut mit der Oberklasse mithalten. Sie schaffen es sogar, einige Modelle in dieser Disziplin zu übertreffen, haben aber Probleme damit, Feinstrukturen in kontrastarmen Bildbereichen sichtbar zu machen. Die mit einem Nokia 8 geknipsten Beispielfotos zeigen, wohin das führt: Während die Gesichter noch gut getroffen werden, wirken die Grashalme und die Steine deutlich gröber als in der Oberklasse.



Die anderen drei Modelle fallen zusätzlich bei der Bildschärfe ab, was übrigens zeigt, dass viele Megapixel nicht ausschlaggebend für die Detailtiefe sind. Wenig überraschend: Die kissenförmigen Verzeichnungen, die schon in der Oberklasse beobachtbar sind, nehmen weiter zu.

Nokia 8

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Lite

Motorola Moto Z2 Force

Samsung Galaxy A5 2017

Apple iPhone X

Abgeschlagen

Empfindliche Gemüter schauen am besten weg, denn was sie hier zu sehen bekommen, tut dem Auge weh.

Diese Fotos sind grenzwertig: Steine und Gras gehen regelrecht unter im Pixelbrei, während die Gesichter konturlos und unscharf wirken. Das LG V30 muss hier die undankbare Rolle des schwarzen Peters übernehmen, dabei muss man fairerweise sagen, dass sich das iPhone X nur knapp in die Mittelklasse gerettet hat und die Unterschiede nicht besonders groß sind.

Kein Wunder: Das LG V30 ist nur mit einer 5-Megapixel-Frontknipse ausgestattet, das iPhone X hat 7 Megapixel. Die Auswertung zeigt, dass sich eine Auflösung von weniger als 8 Megapixeln negativ auf Bildschärfe und Detailtiefe auswirkt. Wer gerne Selfies macht, sollte beim Smartphone-Kauf darauf achten, diese Schwelle nicht zu unterschreiten.

LG V30

