Die besten Smartphones bis 200 Euro Smartphones bis 200 Euro: Der Testsieger

Testsieger: Samsung Galaxy A3 (2017)

Das Samsung Galaxy A3 (2017) kam zum Marktstart Anfang 2017 mit einem UVP von 329 Euro und ist fast ein Jahr später knapp unter die 200-Euro-Marke gefallen. Mit seinem Gehäuse aus Glas wirkt das 4,7-Zoll-Phone hochwertig. Das Design stammt vom ehemaligen Samsung-Flaggschiff Galaxy S7. Das Gehäuse ist nach IP68 außerdem vor Staub und Wasser geschützt.



Das OLED-Display hat nur eine HD-Auflösung, glänzt aber mit hoher Leuchtkraft. Als Prozessor kommt Samsungs Exynos 7870 mit acht Kernen und 2 GB RAM zum Einsatz. Die 13-MP-KAmera macht scharfe Aufnahmen, kommt qualitativ aber nicht ganz an den größeren Bruder Galaxy A5 (2017) heran. Die Frontkamera löst mit 8 MP auf.



Als Betriebssystem läuft inzwischen Android 7 auf dem Galaxy A3 (2017). Darüber liegt Samsungs Oberfläche Touchwiz. In Sachen Konnektivität bietet das A3 alle modernen Standards wie LTE, HSPA+ und ac-WLAN, sowie Bluetooth 4.1 mit NFC und einen USB-C-Anschluss. Auch ein UKW-Radio ist an Bord. Der Fingerabdrucksensor steckt in der Home-Taste.



Vom internen Speicher sind nur etwa 9,5 GB frei benutzbar. Diesen kann man per Micro-SD-Karte erweitern oder alternativ den Steckplatz für eine zweite SIM-Karte verwenden. Im Testlabor offenbarte das Galaxy A3 (2017) zudem gute Funkeigenschaften und eine hervorragende Ausdauer.



