Drivetest vs. Bahntest

Drivetest

Von der P3-Heimatstadt Aachen führte die Route des Drivetests nach Mainz. Von dort ging es weiter nach Ludwigshafen und wieder zurück nach Aachen. Dann steuerten die Tester Braunschweig an und machten sich von dort in die Hansestadt Hamburg auf. Anschließend führte der Weg in den Osten der Republik - nach Lübben und von dort nach Suhl. Nun stand das bayerische Bamberg auf dem Plan, dann München und Stuttgart. Von dort ging's zurück nach Aachen.

Bahntest

Die Bahntests begannen im Kölner Hauptbahnhof und führten die Tester zunächst nach Hamburg. Dort hieß es Umsteigen mit schwerem Gepäck und zwar in den ICE nach München. Nach einer Übernachtung in der Bayernmetropole ging es am nächsten Tag weiter über Stuttgart nach Frankfurt. Dort stiegen die Messingenieure in einen Zug in die Hauptstadt. Von Berlin führte die Reise über Leipzig nach Nürnberg und von dort direkt nach Köln und anschließend nach Aachen.

