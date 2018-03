Sieht man von einem denkbaren Zwang zur Familientauglichkeit und damit von besonderen Multimediafähigkeiten ab, stehen wichtige Primärfunktionen im Pflichtenheft: Ohne eine umfassende Kartenausstattung, die sich nicht allein auf europäische Hauptstraßen beschränkt, sind Reisefreudige aufgeschmissen.

Darüber hinaus brauchen sie reichlich Informationen über Sehenswürdigkeiten, die sie sonst vielleicht links liegen lassen würden, am besten mit Bildern. Ein umfassendes Reiseführer-Feature, das ihnen all das liefert, ist deshalb ebenso unabdingbar wie ein möglichst großer Screen, der Bilder auch in ernstzunehmender Größe anzeigen kann.

Die Zugvögel unter den Autofahrern werden sich außerdem über die komfortable Programmierung von Etappenzielen freuen. Und wer oft mit Freunden mit eigenem Auto reist, braucht eine Freisprecheinrichtung zur kurzfristigen Routenabstimmung.

Ganz wichtig: Erst verlässliche Verkehrsinformationen wie die von TMC-Pro oder wenigstens TomToms IQ Routes sorgen für ungetrübte Urlaubsfreude.

