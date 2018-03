Netgear Arlo Pro im Test

© Hersteller Schaltzentrale: System und App sind für den Einsatz mehrerer Kameras ausgelegt.

Als "Arlo Pro" bietet das Kamera-System von Netgear einen Akku, der etwa 14 Stunden autarken Kamerabetrieb ermöglicht. Die wetterfeste Kamera lässt sich aber auch per USB-Kabel mit Strom versorgen.

Optional gibt es Schutzbezüge, einen Sonnenkollektor und diverse Wand- und Decken-Halterungen. Eine oder mehrere Arlo-Kameras werden per WLAN an der mitgelieferten Arlo-Basis angemeldet, die ihrerseits per Ethernet-Kabel am Router oder Heimnetz hängt.

Die für Android und iOS erhältliche App führt durch die Inbetriebnahme und dient später auch zur Steuerung und Überwachung. Alternativ können sich Arlo-Nutzer aber auch per Web-Browser unter arlo.netgear.com​ anmelden und auf Kamerabild und -ton zugreifen.

Längere Archivierung per Abo

Im kostenlosen Basisplan werden Aufnahmen 7 Tage lang in der Cloud gespeichert. Für 8,99 Euro/Monat oder 89 Euro/Jahr wird dies auf 30 Tage und für 13,99 Euro/Monat oder 139 Euro/Jahr auf 60 Tage verlängert.

