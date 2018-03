Sony WF-1000X im Test

© Sony In-Ear Sony WF-1000X

Jetzt kaufen EUR 145,00 Pro knackiger Klang

knackiger Klang seidige Höhen

seidige Höhen guter Sitz

guter Sitz stabiles Case, dient auch als Ladestation

stabiles Case, dient auch als Ladestation gutes ANC Contra mäßige Akkulaufzeit pro Ladung

mäßige Akkulaufzeit pro Ladung Bluetooth-Kopplung hakt manchmal Fazit AUDIO Klangurteil: 74 Punkte; Preis/Leistung: sehr gut Gut

Es ist ja eigentlich naheliegend: drahtlose In-Ear-Hörer, die auf das lästige Kabel zwischen den Stereokapseln verzichten – True Wireless eben. Was sich so einfach anhört, ist alles andere als trivial, denn technisch gesehen muss man viele Elemente doppelt vorhalten. Angefangen vom Empfänger, einer zweiten Antenne nebst Wandlerchip bis hin zum Akku.

Entscheidend ist, dass die Verbindung zwischen den Stereokanälen nicht abreißt und die Audiodaten stets zeitrichtig bei beiden Kapseln ankommen. Damit das funktioniert, ist jede Menge Rechenaufwand nötig.

Apple hatte das bei seinen AirPods mit dem Custom-Chip W1 gelöst, verzichtete aber auf zusätzliche Funktionen wie Active Noise Cancelling. Weitere Kritikpunkte waren der lockere Sitz und der mäßige Klang.

Mit all dem will Sony nun aufräumen. Der WF-1000X kommt im Hardcase, das gleichzeitig als mobiles Ladegerät dient, denn es ist ebenfalls mit einem Akku ausgestattet. Bis zu dreimal sollen sich die Kapseln damit aufladen lassen. Anders als bei den AirPods muss man den WF-1000X klassisch per Bluetooth-Paring mit dem Smartphone oder Tablet verbinden.

Installiert man die passende App dazu, kann man Einfluss auf den Klang und das Active Noise Cancelling nehmen. Drei Stufen lassen sich hier auswählen, die App kann sogar automatisch entscheiden, welche Stufe zum Einsatz kommt. Dazu wertet sie die Bewegung des Trägers und die Umgebungsgeräusche aus. Im Test klappte das prima; es dient außerdem der Sicherheit im Straßenverkehr. Die schön leichten Kapseln blieben stets fest im Ohr verankert. Der Sound war uns ein wenig zu basslastig, ansonsten aber knackig mit schönen, seidig-samtigen Höhen. Wer will, kann den Klang über acht Equalizer-Presets in der App auf seinen Geschmack anpassen.



Fazit

Das Konzept des WF-1000X ist ähnlich wie bei Apples AirPods, macht aber einiges besser. Vor allem der feste Sitz und der knackige Sound haben mich überzeugt. Allerdings gibt es auch Anlass zur Kritik. Nur 2,5 Stunden liefen die Knöpfe im Test ohne nachzuladen, das Bluetooth-Pairing hakte mitunter.

