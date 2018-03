© WEKA Media Publishing GmbH connect Mobilfunk-Netztest 2018

Das Procedere erinnert an spannende Wahlabende: Nach umfangreichen Vorbereitungen und aufwendigen Erhebungen schlägt für die Kandidaten die Stunde der Wahrheit. Was dort der Gang zur Wahlurne, sind hier die Testfahrten und Walktests, die der Netztest-Spezialist P3 communications in Deutschland, Österreich und der Schweiz durchgeführt hat. Was dort Wahlkampf und demoskopische Umfragen, sind hier die intensive Vorbereitung und die präzise Erhebung der Messwerte über mehrere Wochen.



Und während am Ende des Prozesses die P3-Experten alle Messwerte sorgfältig überprüfen und auswerten, warten die Netzbetreiber ähnlich gespannt auf die Ergebnisse wie die Parteien nach der Wahl. Auch in unserem Fall spekulieren die Kandidaten bis zum Vorliegen der Auswertung heftig darüber, wie sie wohl abgeschnitten haben. Erst am Stichtag liegen alle Fakten auf dem Tisch.

Die Ergebnisse gefallen dann keineswegs jedem der Test-Teilnehmer. Doch mit ihren Konsequenzen müssen alle leben. Während in der Politik Verhandlungen zur Regierungsbildung starten, beschäftigt die Mobilfunkbetreiber die Frage, was die Testergebnisse für ihren weiteren Netzausbau, aber nicht zuletzt auch für ihr Auftreten am Markt bedeuten.

connect-Netztest in ständiger Weiterentwicklung

Doch es gibt auch klare Unterschiede zwischen unserem Netztest und gelebter Demokratie: Meinungsumfragen spielen bei uns grundsätzlich keine Rolle, und der Weg zum Ergebnis ist auch um einiges komplizierter als das simple Setzen von Kreuzchen auf einer Liste. Schließlich entwickeln wir Methodik und Rahmenbedingungen ständig weiter, um die Aussagekraft unserer Testergebnisse sicherzustellen.

Dies beinhaltet auch, immer wieder zu hinterfragen, ob Kriterien und Gewichtungen noch zeitgemäß sind und dem Stand der Technik entsprechen. Welche Folgerungen wir aus diesen Überlegungen gezogen haben, lesen Sie unter "So testen wir das beste Handynetz". Und einen Ausblick darauf, wie wir unsere Qualitätsbewertungen in Zukunft noch breiter ausbauen wollen, finden Sie unter "Ausblick: Crowdsourcing zur Netzneutralität".

Aber nun erst mal Bühne frei für die Analysen, Trends und Ergebnisse unseres diesjährigen Netztests. Das eine oder andere dürfte interessierten Lesern bekannt vorkommen – doch erwartet Sie auf den nächsten Seiten auch manche Überraschung.

Gesamtfazit: connect-Netztest 2017

Im Rahmen der Anpassung unserer Testmethoden und Bewertungsschlüssel an die fortschreitende technische Entwicklung erhöhen wir bewusst regelmäßig Schwellwerte und Anforderungen. Wenn es ohnehin sehr guten Kandidaten dann gelingt, sich dennoch zu steigern, freut uns das umso mehr. Denn es zeigt, dass wir mit unserem anspruchsvollen Netztest nicht zuletzt zur Verbesserung der Netze beitragen – zum Vorteil aller Kunden.

So haben in Deutschland die beiden starken Kandidaten Telekom und Vodafone ganz offensichtlich um Optimierungen ihrer Netze gekämpft. Und obwohl Vodafone dabei bemerkenswerte Fortschritte gemacht hat und insbesondere in der Sprach-Disziplin um Haaresbreite zum Bonner Konkurrenten aufschließen konnte, gelingt es der Telekom abermals, den Testsieg zu erringen. Den Ausschlag dafür gaben vor allem die noch stärkeren Leistungen des Bonner Netzbetreibers in der Daten-Disziplin.

Weniger gut sieht es in der diesjährigen Wertung für O2 aus. Das Telefónica-Netz ächzt sogar noch mehr als im Vorjahr unter dem laufenden Zusammenschluss der ehemals separaten Funkzellen von E-Plus und O2. Bei aller Neutralität drücken wir die Daumen, dass sich die Situation bald wieder verbessert.

Und nach wie vor müssen wir der Mobilfunkversorgung in deutschen Zügen erheblichen Verbesserungsbedarf attestieren – allen Ausbauanstrengungen der Deutschen Bahn zum Trotz.

In Österreich ist es Vorjahressieger A1 gelungen, sich abermals zu steigern. Auch T-Mobile und Drei haben sich insbesondere bei den Daten verbessert. Bei den Telefonie-Tests büßten beide Anbieter hingegen einige Punkte ein. Und obwohl Drei gegenüber dem Vorjahr insgesamt um zehn Punkte zurückfällt, kann der Betreiber den zweiten Rang halten. Alle drei österreichischen Netze verdienen zu Recht die Note „sehr gut“.



Ein erbitterter Wettkampf in der Schweiz führte zu einem auch für uns überraschenden Gleichstand an der Spitze. Mit „überragenden“ (so unsere Wortnote) Leistungen teilen sich diesmal Swisscom und Sunrise den ersten Platz. Darüber dürfen sich Schweizer Kunden ebenso freuen wie die beiden Netzbetreiber. Salt fällt im Vergleich zum Vorjahr wegen schwächerer Telefonie-Ergebnisse zurück, erzielt aber immer noch die Note „gut“.

Seit Jahren ist unser Netztest dank seiner ausgefeilten Methodik und kontinuierlicher Adaption an technische Neuerungen der De-facto-Industriestandard. Künftig wird zusätzliches Crowdsourcing dazu beitragen, die Netzqualität aus Anwendersicht über längere Zeiträume und eine größere geografische Ausdehnung noch umfangreicher abzubilden.

Weitere Informationen zum Netztest in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie die Einzelkritiken der Netzbetreiber und detaillierte Ergebnistabellen finden Sie in connect 01/2018 - ab 01.12.17 am Kiosk und über den connect Aboshop zu bestellen.



