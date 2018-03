Wer für sein Smartphone bis 300 Euro ausgeben will, hat eine gute Auswahl an top ausgestatteten Geräten in allen Größenklassen. Wir stellen die zehn besten Smartphones bis 300 Euro vor.

© Huawei / Lenovo Huawei P10 Lite und Lenovo P2

In der Preisklasse bis 300 Euro tummeln sich Smartphones mit einer soliden bis fast kompletten Ausstattung. Wie gut die Geräte tatsächlich sind, zeigt der Blick auf den Testsieger: Das Lenovo P2 steht aktuell auf Platz 12 der Bestenliste aller Smartphones, zwischen deutlich teurerer Konkurrenz.

Top-Smartphones so günstig wie noch nie

Die Qualität der Smartphones, die jetzt unter die 300-Euro-Marke fallen, wird insgesamt immer besser. All Kandidaten der aktuellen Bestenliste in dieser Preisklasse erhielten im connect-Test die Wertung "Gut".

Auf den hinteren Plätzen finden sich Geräte, die wahlweise eine gute Ausstattung oder gute Werte bei allen Labormessungen zeigen. Auf den vorderen Plätzen darf man sich auch in der Preisklasse bis 300 Euro keine Mängel erlauben. Als Betriebssystem setzen alle Top-10-Geräte auf Android.

Top 10: Die zehn besten Smartphones

Mit jeweils zwei Modellen stellen Lenovo, Samsung und Huawei die meisten Kandidaten, was gleichermaßen für die Qualität und die Preispolitik der Hersteller spricht. Mit der Schwestermarke Honor hat Huawei streng genommen sogar ein drittes Gerät in der Bestenliste. Von den etablierten Marken finden sich dabei vor allem etwas ältere Smartphones in den Top 10 bis 300 Euro. Immer öfter tauchen aber auch Geräte in der Top-Liste auf, die gerade erst auf den Markt gekommen sind.

Die Top 10 Smartphones bis 300 Euro im Überblick

In der Bildergalerie zeigen wir Ihnen die aktuell zehn besten Smartphones bis 300 Euro mit ihren wesentlichen Stärken und Schwächen.

Galerie Kaufberatung Top 10: Smartphones bis 300 Euro Wie viel Handy bekommt man für 300 Euro? Wir stellen in der Bildergalerie die zehn besten Smartphones bis 300 Euro vor.

Einblick ins Testlab Quelle: connect Bei der Messung der Sendeleistung eines Smartphones beim Telefonieren fährt eine Messantenne vertikal um das am künstlichen Kopf angebrachte Smartphone. Der künstliche Kopf steht auf einer horizontal drehbaren Plattform, so dass jeder Winkel erfasst wird.

