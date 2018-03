Wie gut sind die Festnetzanschlüsse in Deutschland? Hier erfahren Sie, wie connect in Zusammenarbeit mit zafaco GmbH die Messungen für den Festnetztest durchführt.

© pixelnest / shutterstock.com Wie gut sind die Festnetzanschlüsse in Deutschland? - So testet connect beim Festnetztest.

Seinen anspruchsvollen Festnetztest führt connect mit der langjährig bewährten Unterstützung der zafaco GmbH mit Sitz in Ismaning aus. Sie betreibt Testanschlüsse an insgesamt 45 Standorten. An den Standorten nahmen automatisierte Testsysteme vom 15. Mai bis zum 11. Juni 2017 insgesamt rund 1,8 Millionen Messungen vor und analysierten dabei Sprachqualität, Daten- und Fehlerraten, Antwortzeiten, Videoqualität und vieles mehr.​



Dabei kamen jeweils die von den Anbietern zu den getesteten Anschlüssen offiziell angebotenen Endgeräte mit aktueller Firmware zum Einsatz. connect und zafaco haben den Grundsatz, dass nur Konfigurationen getestet werden, die auch wirklich für die Kunden verfügbar sind. Für die im Test eingesetzten Fritzbox-Modelle muss die vom Netzbetreiber genutzte Firmware deshalb im Fritz!Labor von AVM​ dokumentiert und gegebenenfalls abrufbar sein. Für Endgeräte anderer Hersteller gilt Entsprechendes, beispielsweise für Speedport-Router der Telekom​.​



Anzeige

Automatisiert wurden rund um die Uhr Messungen von Telefonie, Datenübertragungen und Web-TV durchgeführt. Um Einflüsse außerhalb ihrer eigenen Netze auszuschließen, konnten die Netzbetreiber den Referenzserver für einige Datenmessungen in ihrem eigenen Netz aufstellen. Damit unaufschiebbare Wartungsarbeiten nicht zu unfairen Nachteilen führen, berücksichtigte zafaco zudem eine nächtliche „Wartungspause“ und erfasste​ in der Zeit von 2 bis 5 Uhr morgens keine Messwerte. Zur Bestimmung der Sprachqualität wurden POLQA-Werte (Perceptual Objective Listening Quality Assessment) ermittelt, zur Bestimmung der Web-TV-Videoqualität PEVQ-S-Werte (Perceptual Evaluation of Streaming Video Quality). Die Teilergebnisse der Daten- und Web-TV-Messungen in den drei Bandbreitenklassen werden anteilig gemäß der Verteilung der Testanschlüsse pro Netzbetreiber verrechnet. Eine detaillierte Dokumentation des umfangreichen Testverfahrens steht für jeden Interessenten bei zafaco zum Download​ bereit.​



Mehr lesen connect Festnetztest 2017 DSL-, Kabel- und Glasfaser-Anbieter im Vergleichstest Sprachqualität, Datenraten und Stabilität sollten beim Festnetzanschluss eine entscheidende Rolle spielen. Die Fakten liefert der…

Mehr lesen Galerie Testsieger Messergebnisse des connect Festnetztest 2017 Wer ist der beste Festnetzanbieter? In der Galerie zeigen wir die Messergebnisse des connect Festnetztest 2017.

Anzeige

Mehr zum Thema connect Festnetztest 2017 EWE im Festnetztest 2017 Trotz Schwächen vor allem in der Sprachkategorie schneidet der Regionalanbieter EWE im Festnetztest 2017 gut ab. Lesen Sie hier das Testurteil.

connect Festnetztest 2017 Unitymedia im Festnetztest 2017 Unitymedia hat sich deutlich verbessert, zeigt im Festnetztest 2017 aber immer noch Schwächen bei Sprachtelefonie. Lesen Sie hier das Testurteil. connect Festnetztest 2017 M-Net im Festnetztest 2017 Zum zweiten Mal in Folge heimst der Münchener Citynetz-Betreiber M-Net den Gesamtsieg im Festnetztest ein. Hier lesen Sie das Testurteil.

connect Festnetztest 2017 Vodafone im Festnetztest 2017 Vodafone konnte sich im Vergleich zum Vorjahr steigern, doch die Datenergebnisse im Festnetztest zeigen Schwächen. Lesen Sie hier das Testurteil. connect Festnetztest 2017 Net Cologne im Festnetztest 2017 Der Regionalanbieter Net Cologne kann im Festnetztest 2017 seine im Vorjahr erreichte Position im guten Mittelfeld halten. Lesen Sie hier das…