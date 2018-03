© Archiv Ratgeber: Strahlenbelastung durch Mobiltelefone

Die Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung in Deutschland, so sagen Handygegner, seien viel zu hoch - und jeder neue Sendemast mache die Sache schlimmer. Zudem könnten sich Sendeleistungen akkumulieren und Strahlung so über erlaubte Grenzwerte hinausgehen, behauptet der Wissenschaftler Tsuyoshi Hondou.

Grund für das Bundesamt für Strahlenschutz, zwei Studien in Auftrag zu geben, die Klarheit schaffen. In diesen beiden vom Ingenieurbüro Dr.-Ing. Reinhard Georg als Konsortialführer durchgeführten Projekten gab die Technologie Transfer Initiative an der Uni Stuttgart mit Professor Dr.-Ing. habil. Friedrich Landstorfer bei der Messtechnik Unterstützung.

Die E M Software und Systems GmbH half beim Erstellen eines Modells, das die Leistung eines in verschiedenen Positionen an den Kopf gehaltenen Handys in SAR-Werte umrechnet. Das Forschungszentrum ARC Seibersdorf research sorgte für die Modellierung und Berechnung von Szenarien mit vielen Telefonierern. Was die Experten herausgefunden haben, zeigen die nächsten Seiten und die Veröffentlichungen im Internet.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.